Joshua Bassett dit que la saison 2 de High School Musical est 10 fois meilleure que la première | 45secondes.fr rencontre

Joshua Bassett a taquiné ce qui va arriver High School Musical: The Musical: La série saison 2 et cela semble emblématique.

Parler à 45secondes.fr À propos de la saison à venir de l’émission bien-aimée Disney +, Joshua Bassett a déclaré: « Cette saison a beaucoup plus de danse, beaucoup plus de chant. Personnellement, je pense que cette saison est 10 fois meilleure que la saison un, et j’ai pensé que la première saison était bonne. » Interrogé sur l’avenir de Ricky et Nini, Joshua a répondu: « Vous n’obtenez aucune information de moi. »

Joshua a également parlé d’une rencontre maladroite avec des célébrités, de son nouvel EP et de ses collaborations de rêve dans Choose Your Own Interview.

Joshua Bassett dit que la saison 2 de High School Musical est 10 fois meilleure que la première. Image: 45secondes.fr / Disney

Joshua a laissé échapper que son moment de célébrité le plus embarrassant s’était passé avec Jennifer Lopez. Joshua a expliqué: « Quand j’avais huit ans. J’étais un extra pour un film avec Jennifer Lopez … et je ne savais pas qui était Jennifer Lopez. À la fin de la journée, Jennifer Lopez va me faire un câlin et je était comme non et a couru vers ma mère et mon père et est parti. «

Il a ajouté: « J’ai littéralement refusé un câlin de Jennifer Lopez quand j’avais 8 ans parce que je ne savais pas qui elle était. »

Quant à savoir quelle chanson, il est le plus excité pour les fans d’entendre sur son nouvel EP, Joshua a révélé: « Je suis vraiment excité pour eux d’entendre tout cela. » Il a ensuite précisé: « » Heaven Is You « est définitivement un produit hors concours. Le produit final est si spécial pour moi et quelque chose que j’ai envie d’écouter encore et encore. »

Joshua nous a également dit qui sont ses collaborations de rêve. Il a dit: « J’adorerais écrire une chanson avec Ed Sheeran. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis le fan numéro 1 de Harry Styles, donc Harry Styles serait génial. Je ne pense pas qu’Adele fasse des collaborations à part Adele. Je disait aussi que l’autre soir, Dua Lipa ne manquait pas. «

Le premier EP de Joshua Joshua Bassett est disponible sur toutes les plateformes le vendredi (12 mars).

