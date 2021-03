Netflix lance la série animée Pacific Rim: The Black

Les robots géants du réalisateur Guillermo del Toro contre les monstres mutants, « Pacific Rim », a été un succès en 2013 lorsque son tueur kaiju a éructé d’une faille océanique trans-dimensionnelle pour se battre avec de puissants mechs appelés Jaegers.

Une suite intitulée « Soulèvement du bord du Pacifique « a porté le smackdown épique dix ans dans le futur avec » Star Wars « » John Boyega jouant le fils de Stacker Pentecôte d’Idris Elba du film original. Les mechs géants aussi se sont lancés dans le ciel avec des fusées , ce qui était amusant.

Del Toro est parti sur le disque pour révéler qu’il n’y a pas de plans actuels pour un « Pacific Rim 3 », mais n’ayez pas peur car Netflix reprend le flambeau de la franchise avec l’ambitieuse série animée « Pacific Rim » de ce mois-ci.

Le service de streaming mondial vient d’être lancé « Pacific Rim: le noir « jeudi 4 mars et nous avons la première bande-annonce et l’affiche officielle ici pour que vous puissiez en profiter. La série emmène le combat Down Under au pays des kangourous et promet que plus de bêtes géantes s’affronteront avec un vieux robot de combat abandonné.

Voici le synopsis officiel:

«Il fut un temps où Kaiju est sorti de la côte Pacifique pour rencontrer des robots gigantesques, Jaegers, construits pour les combattre. Ce temps est passé. Maintenant, l’Australie a été envahie par Kaiju, forçant l’évacuation de tout un continent. Laissée derrière , les frères et sœurs adolescents Taylor et Hayley se lancent dans une recherche désespérée de leurs parents disparus, apprenant à piloter un Jaeger battu et abandonné depuis longtemps pour les aider dans leur quête et leur donner le moindre espoir de survivre. «

Image 1 sur 2 Netflix ramène les mechs géants avec « Pacific Rim: The Black » disponible maintenant. (Crédit d'image: Netflix) Image 2 sur 2 Netflix ramène les mechs géants avec « Pacific Rim: The Black » disponible maintenant. (Crédit d'image: Netflix)

Quiconque prête attention aux récentes offres d’anime de Netflix sait qu’il entend mettre beaucoup d’argent et de marketing derrière ces projets raffinés, avec des exemples comme « Castlevania » et « Blood of Zeus » qui viennent immédiatement à l’esprit. Êtes-vous prêt pour « Pacific Rim » sous forme d’anime?

La saison 1 de « Pacific Rim: The Black » contient sept épisodes, tous diffusés maintenant sur Netflix.

