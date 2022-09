Le casting original de High School Musical se réunit pour la série sur Disney+

in

High School Musical: The Musical: The Series a commencé le tournage de sa quatrième saison. Découvrez la photo du casting avec Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel et bien d’autres !

©Disney+Corbin Bleu, Monique Coleman et Lucas Grabeel reviennent à High School Musical.

L’Expo D23, l’événement de Disney plein de nouvelles, a donné l’annonce la plus attendue pour les fans de Lycée musical: La série sera renouvelée pour une quatrième saison. Ce n’est pas tout! Outre le casting charismatique mené par Joshua Bassett, la fiction est prête à faire revenir les acteurs de la trilogie originale réalisée par Kenny Ortega. révélé aujourd’hui nouvelles images depuis le début de l’enregistrementprovoquant un tollé sur les réseaux sociaux.

Il y a à peine une semaine, le troisième volet de High School Musical : La comédie musicale : La série. Situé au Camp Shallow Lake, un camp de musique en Californie, les étudiants d’East High ont passé leur été en s’amusant. Comme d’habitude, le théâtre faisait partie de leur routine et, malgré le repos, ils ont pris sur eux de monter une nouvelle version de Congelé. Le grand défi est apparu après qu’un mystérieux acteur se soit présenté au nom de Disney +.

C’était à propos de Corbin Bleu, l’interprète de Chad dans les films originaux. De cette façon, il a proposé de diriger une docu-série pour la plateforme de streaming dans le meilleur style réalité. Caméras, répétitions, romances et drames pour adolescents combinés dans l’histoire de Ricky (Joshua Bassett), Gina (Sofia Wylie), EJ (Matt Cornett), Kourtney (Dara Renée), Carlos (Frankie Rodríguez), Maddox (Saylor Bell Curda) et Jet (Adrian Lyes).

Après avoir marqué les derniers adieux à Olivia Rodrigue dans la peau de Nini, la série est prête à poursuivre son histoire sur une voie nouvelle et prometteuse. La production de Tim Federle travaille déjà sur le plateau et, pour cela, il a accueilli les acteurs qui ont mené ce phénomène à Disney: Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed et Kaycee Stroh.

De quoi s’agira-t-il ? Les Wildcats retourneront à East High dans le but de préparer une production théâtrale de High School Musical 3 : année secondaire. Cependant, leurs plans seront interrompus lorsque Disney annoncera le tournage de High School Musical 4 : La Réunion dans sa propre école. De cette façon, les protagonistes de la trilogie de Kenny Ortega devront coexister dans le même espace – avec d’éventuels camées de Zac Efron et Vanessa Hudgens– et la nouvelle génération d’étudiants amateurs de théâtre.

