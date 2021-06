Voyez les astronautes citoyens d’Inspiration4 apprendre à piloter un dragon SpaceX (photos)

Sian Proctor s’entraîne pour son rôle de pilote d’un SpaceX Crew Dragon pour la prochaine mission spatiale privée Inspiration4. (Crédit image : Sian Proctor/ Twitter /Inspiration4)

Les astronautes citoyens volant dans l’espace avec Inspiration4 en septembre, ils travaillent dur pour s’entraîner pour leur mission au siège de SpaceX.

En septembre, quatre astronautes privés effectueront un zoom autour de la Terre à bord d’un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon lors de la mission Inspiration4 de trois jours, qui a été réservée par le milliardaire technologique (et commandant d’équipage) Jared Isaacman.

L’équipage comprend également Hayley Arceneaux, survivante du cancer des os chez l’enfant, assistante médicale à l’Hôpital de recherche pour enfants de St. Jude; ingénieur de données Chris Sembroski ; et géoscientifique, communicateur scientifique et artiste Sian Proctor . Les quatre personnes ont travaillé dur pour s’entraîner pour le vol. Plus récemment, Isaacman et Proctor ont « appris à piloter un dragon ».

Image 1 sur 3 Jared Isaacman s’entraîne dans le vaisseau spatial Crew Dragon au QG de SpaceX. (Crédit image : Inspiration4/Twitter) Image 2 sur 3 Jared Isaacman s’entraîne pour la mission Inspiration4. (Crédit image : Inspiration4/Twitter) Image 3 sur 3 Jared Isaacman (premier plan) et Sian Proctor (arrière-plan) s’entraînent pour Inspiration4 au siège de SpaceX. (Crédit image : Inspiration4/Twitter)

Isaacman et Proctor, qui serviront de pilote pour la mission, se sont entraînés au siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie. Le couple a fait connaissance avec le Crew Dragon car, bien qu’il vole de manière autonome, ils doivent connaître l’engin de fond en comble et se préparer à tout scénario possible.

« La formation des équipages se poursuit pour #Inspiration4 le commandant @rookisaacman et pilote @DrSianProctor, avec plus de temps passé dans @SpaceX simulateurs pour familiariser l’équipe avec divers aspects du pilotage de Dragon ! » membres de l’équipe dit via le compte Twitter d’Inspiration4 sur les progrès de la formation qu’ils font avec Crew Dragon.

La formation de l’équipage se poursuit pour le commandant de #Inspiration4 @rookisaacman et le pilote @DrSianProctor, avec plus de temps passé dans les simulateurs @SpaceX pour familiariser l’équipe avec divers aspects du pilotage de Dragon ! pic.twitter.com/eJNzIndRVq1 juin 2021 Voir plus

Le message comprenait des photos d’Isaacman et de Proctor dans des combinaisons spatiales SpaceX et une formation en simulations pour se préparer à piloter une capsule Crew Dragon. La paire a l’air concentrée sur la tâche à accomplir alors qu’elle travaille dur pour son vol.

Inspiration4 devrait être la toute première mission spatiale avec équipage qui sera lancée sans aucun « astronaute professionnel » à bord, donc le quatuor devra être très préparé pour son voyage orbital. De plus, la mission est conçue pour collecter des fonds et soutenir l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. Chaque membre d’équipage représente un « pilier » différent : leadership, espoir, générosité et prospérité.

