Shingeki no Kyojin: quand et à quelle heure voir l’épisode 16 de la finale de la saison 4

Le moment est arrive! Shingeki no Kyojin arrive enfin à la fin de sa saison à succès 4 et se prépare à créer un dernier épisode qui contient beaucoup plus de questions que de réponses. L’incertitude sur la fin de l’intrigue ajoute aux doutes qui existent quant à la suite de la série. Manquez le calendrier pour voir l’épisode et revoir ce que l’on sait sur les autres premières!

Le lancement marquera la fin de la saison et c’est ainsi qu’il a été présenté par Crunchyroll sur leurs plateformes. Cependant, Il ne parle pas de la fin du programme et l’illusion de voir beaucoup plus de la saga est plus qu’actuelle. Le manga culminera le 9 avril les pages seront donc loin d’être entièrement adaptées, quelle que soit la durée de la dernière version.

Ce dimanche 28 mars aura lieu l’Anime Japan 2021: un salon où Attack on Titan aura son panel et où l’on s’attend à ce qu’il soit annoncé comment l’histoire animée se poursuivra. La présentation peut être suivie en ligne et les billets peuvent être obtenus au prix de 29 € pour le voir de 16:30 heure du Japon.







La saison en cours de Shingeki no Kyojin a battu des records d’audience aux États-Unis et un sondage Spoiler a révélé que 70% des fans le considèrent comme «épique». L’envie de continuer à regarder le programme est indéniable et 50% veulent qu’il ait une saison 5, tandis que 17% aimeraient un film.

« Ciel et terre », est le nom des épisodes 75 et 16 de la quatrième saison. « L’avenir que nous cherchons ne se croise pas. Il n’y a pas d’autre choix que de toucher les sentiments les uns des autres. Et maintenant il frappe à nouveau. Dans le lieu d’origine », est le synopsis officiel d’une sortie qui s’annonce mémorable.

Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 16 Première sur Crunchyroll?

La nouvelle version arrivera ce 28 mars 2021 dans l’après-midi d’Amérique latine. Il sera basé sur les chapitres 115 et 116 du manga. L’aperçu spectaculaire montrait des membres du Corps scout emprisonnés aux mains des volontaires anti-marleyens. Les attentes sont énormes.

Comment regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 16 sur Crunchyroll?

Crunchyroll téléchargera les épisodes de la même manière 28 mars 2021 avec sous-titres espagnols et HD, mais uniquement pour les utilisateurs Premium. Les fans qui ont la version gratuite devront attendre une semaine pour la voir jusqu’au 4 avril. Ce dimanche, les chapitres 73 et 74 seront publiés.

À quelle heure regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 16 sur Crunchyroll:

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 16 première au Mexique?

Tant pour le Mexique que pour l’Amérique centrale, ce sera à partir de 14 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 16 première au Pérou?

Pour le Pérou, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 16 première en Colombie?

Pour la Colombie, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 16 première en Équateur?

Pour l’Équateur, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 16 première au Panama?

Pour le Panama, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 16 première en Bolivie?

Pour la Bolivie, ce sera à partir de 16 h 45.

À quelle heure l’épisode 16 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin est-il diffusé au Venezuela?

Pour le Venezuela, ce sera à partir de 16 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 16 première en Argentine?

Pour l’Argentine, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure la première de l’épisode 16 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin au Chili?

Pour le Chili, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 16 première au Paraguay?

Pour le Paraguay, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure la première de l’épisode 16 de Shingeki no Kyojin saison 4 en Uruguay?

Pour l’Uruguay, ce sera à partir de 17h45.