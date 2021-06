C’est le 46e anniversaire d’Angelina Jolie et les fans le célèbrent

actrice oscarisée Angelina Jolie a célébré aujourd’hui son 46e anniversaire, avec des fans et des collègues sur Twitter qui sont venus en nombre pour envoyer leurs meilleurs vœux et partager leur admiration pour son travail à la fois à l’écran et hors écran. Beaucoup anticipant son arrivée en Les éternels de Marvel, c’est un bon moment pour réfléchir sur le portefeuille exceptionnel de travail et de réalisations qu’elle a accumulé au cours des quatre dernières décennies, ainsi que de s’émerveiller – sans jeu de mots – de son apparence éternelle – ok, peut-être un petit jeu de mots – beauté.

Avec une gamme de sites Web, de collègues et de sites de fans partageant leurs souhaits d’anniversaire, il est sûr de dire que Jolie ressent l’amour aujourd’hui encore plus que d’habitude. L’actrice Jamella Jamil a partagé un GIF contenant une citation du discours de Jolie aux Oscars dans lequel elle a parlé de l’injustice des camps de réfugiés.

Joyeux anniversaire Angelina Jolie. J’ai passé toute mon adolescence à souhaiter être toi. Merci d’avoir utilisé votre plate-forme au cours des 20 dernières années presque, pour mettre en évidence les injustices mondiales dans des endroits qui, autrement, étaient ignorés par les médias occidentaux. Vous légende absolue. pic.twitter.com/m5QLCQV6ME – Jameela Jamil (@jameelajamil) 4 juin 2021

ONU Femmes a souhaité à Jolie un joyeux anniversaire à « @refugees Special Envoyé », et l’a remerciée de « défendre les droits humains et de défendre ceux qui ne le peuvent pas ». IMDB a demandé aux fans lequel des rôles de la star était leur préféré. L’officiel Tomb Raider compte a souligné que son anniversaire est le même mois qui a vu sa première apparition en tant qu’emblématique Lara Croft dans Tomb Raider il y a 20 ans. D’autres messages sont venus de DiscussingFilm, qui a fait référence à son prochain rôle dans Eternals, tandis que de nombreux fans ont publié leurs personnages Jolie préférés avec leurs messages.

Joyeux anniversaire à @Réfugiés Envoyée spéciale, Angelina Jolie ! Merci de défendre les droits de l’homme et de défendre ceux qui ne le peuvent pas. pic.twitter.com/MA5SgRXMVy — ONU Femmes (@UN_Women) 4 juin 2021

Joyeux anniversaire, Angelina Jolie ! Nous aimons que votre journée tombe le même mois que le premier film Tomb Raider sorti il ​​y a 20 ans. 💖 pic.twitter.com/rkk8QP669e – Tomb Raider (@tombraider) 4 juin 2021

Joyeux anniversaire à Angelina Jolie ! De « Girl, Interrupted » à « Those Who Wish Me Dead », lequel de ses rôles est votre préféré ? https://t.co/JywiuewW0Fpic.twitter.com/vsgnUCf5md – IMDb (@IMDb) 4 juin 2021

Joyeux 46e anniversaire à Angelina Jolie, son prochain rôle sera Thena dans ‘Eternals’. pic.twitter.com/4gU4JE2Odk – DiscuterFilm (@DiscussingFilm) 4 juin 2021

Joyeux anniversaire à cette belle femme et actrice incroyable #Angelina Joliepic.twitter.com/oVV457guGb – mαnυツ (@ThisIsManu_) 4 juin 2021

angelina jolie a toujours compris la mission pic.twitter.com/8F4zQa6LKB — 𝐬𝐭𝐚𝐬 (@wolfieefox) 2 juin 2021

Jolie est apparue pour la première fois à l’écran à l’âge de 7 ans, lorsqu’elle est apparue avec son père, Jon Voight, dans Je cherche à sortir en 1982. Une décennie plus tard, elle est apparue dans le clip réalisé par Michael Bay pour la chanson Meat Loaf Les rêves de rock and roll se réalisent, et figurait dans le petit budget Cyborg 2 qui a fourni le véritable coup d’envoi de son ascension vers la célébrité. Après un certain nombre de rôles acclamés par la critique à la fin des années 90, elle a remporté son premier Oscar pour Fille interrompue en 1999, puis s’est envolé pour l’élite hollywoodienne avec Lara Croft : Tomb Raider deux ans plus tard. Elle a depuis reçu un autre Oscar de la meilleure actrice, ainsi que de nombreuses nominations aux Golden Globes et aux BAFTA.

En une décennie, Jolie est devenue l’actrice la mieux payée d’Hollywood, avec 20 millions de dollars par film. Entre les films d’action comme Recherché et l’animation de capture de mouvement Beowulf, au drame de Clint Eastwood Changelin, Jolie pouvait à peine se tromper. Son plus grand succès commercial est venu en 2014 lorsqu’elle a joué à Disney’s maléfique dans une refonte de la La belle au bois dormant méchanceté. Au cours de cette période, elle a également occupé le fauteuil de réalisateur pour plusieurs films dont Au pays du sang et du miel et D’abord ils ont tué mon père.

En dehors de son travail cinématographique, Jolie a apporté une énorme contribution à diverses causes caritatives, promouvant la conservation, les droits des femmes et l’éducation pour n’en nommer que quelques-unes. Ses efforts humanitaires l’ont amenée à se rendre dans des pays tels que la Sierra Leone, la Tanzanie, l’Afghanistan et le Soudan, à fréquenter des camps de réfugiés et à sensibiliser le public au sort de nombreuses femmes qui y vivent. En 2013, elle a reçu le Prix humanitaire Jean Hersholt, un Oscar honorifique, du Conseil des gouverneurs de l’Académie pour son travail, et l’année suivante a été nommée Dame honoraire commandeur de l’Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges (DCMG) pour ses services. à la politique étrangère du Royaume-Uni et à sa campagne contre les violences sexuelles dans les zones de guerre.

À seulement 46 ans, Jolie a fait plus que beaucoup d’entre elles dans toute sa vie, à la fois dans sa vie professionnelle et personnelle, et en tant que personne fréquemment citée comme l’une des femmes les plus influentes de l’industrie, il serait difficile d’imaginer qu’elle prenne une banquette arrière de sitôt. Nous nous joindrons à ses fans sur Twitter pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, et voici pour voir beaucoup plus d’une actrice encore à son apogée.

