Will Smith remporte le premier Oscar après l’incident de Chris Rock

Il est difficile de croire que l’acteur de 53 ans n’a jamais remporté d’Oscar auparavant, après avoir connu une longue et vaste carrière sur grand et petit écran.

La star a également reçu des nominations aux Oscars du meilleur acteur dans le passé pour ses rôles plus sérieux, notamment dans Ali et La poursuite du bonheur.

Quant au film lui-même, l’histoire suit l’histoire vraie de la façon dont Richard a formé ses deux filles, qui deviendront non seulement des championnes du monde, mais des icônes intemporelles pour les femmes dans le sport dès leur plus jeune âge.

Au fur et à mesure que les carrières de Serena et Venus progressaient, Richard a commencé à s’effacer et s’est tourné vers d’autres intérêts tels que la photographie. Le film documente son parcours en tant qu’entraîneur de tennis et approfondit la vie de la famille en dehors du court de tennis.