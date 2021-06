« Sweet Tooth » aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

« Sweet Tooth » est une série de Netflix Créé par Jim Mickle et basé sur la bande dessinée du même nom de Jeff Lemire. Le drame fantastique se déroule dix ans après qu’un virus a fait des ravages dans le monde et provoqué l’apparition mystérieuse de bébés hybrides nés en partie humains et en partie animaux.

PLUS D’INFORMATIONS: « Shadow and bone » aura la saison 2 sur Netflix ?

Après une décennie passée à vivre en toute sécurité dans sa maison isolée dans les bois, Gus, un garçon-cerf hybride se lie d’amitié de manière inattendue avec un vagabond solitaire nommé Jepperd. Ensemble, ils se lancent dans une aventure extraordinaire à travers ce qui reste du monde à la recherche de réponses : sur les origines de Gus, le passé de Jepperd et le vrai sens de la maison.

Mais son histoire est remplie d’alliés et d’ennemis inattendus, et Gus découvre rapidement que le monde luxuriant et dangereux en dehors de la forêt est plus complexe qu’il n’aurait pu l’imaginer.

Les huit épisodes de la première saison »Dent sucrée« Créé en Netflix uniquement le vendredi 4 juin 2021, mais les utilisateurs du service demandent déjà une deuxième livraison.

« SWEET TOOT » AURA-T-IL LA SAISON 2 ?

Jusqu’au moment, Netflix Il n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction, mais apparemment dans le dernier chapitre, où Gus s’échappe et prend une décision hâtive et Big Man fait face aux erreurs du passé, il est possible que l’histoire de Gus se poursuive dans un deuxième volet.

Considérant que le premier versement de « Dent sucrée« Cela n’a abordé qu’une partie de la série de bandes dessinées, qui compte plus de 40 numéros, ce n’est qu’une question de temps pour un nouveau lot d’épisodes.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui met généralement quelques semaines à évaluer la réaction de son audience et bien qu’elle ne partage pas ces chiffres, elle influence le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Dans un deuxième volet, Christian Convery reviendrait en Gus, Nonso Anozie en Jepperd, Stefania LaVie Owen en Bear, leader du groupe pro-hybride ; Adeel Akhtar dans le rôle d’Aditya Singh, un médecin qui cherche un remède pour sauver sa femme ; et Dania Ramirez dans le rôle d’Aimee, une ancienne thérapeute qui construit un sanctuaire pour les hybrides.

Big Man a-t-il survécu à la fin de la première saison de « Sweet Tooth » ? (Photo : Netflix)

QUAND SORTIE LA SAISON 2 DE « SWEET TOOT » ?

Oui Netflix renouveler « Dent sucrée« Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes sortiront très probablement à la mi-2022.