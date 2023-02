Vous allez être surpris : le changement physique de Pedro Pascal dans sa carrière jusqu’à The Last of Us

célébrités

Pedro Pascal a été dans l’industrie cinématographique hollywoodienne pendant de nombreuses années et pendant ce temps, il avait des regards différents dans son travail. Nous vous en montrons quelques-uns !

© IMDbLe dernier d’entre nous

Pierre Pascal C’est un acteur chilien américain naturalisé qui fait beaucoup parler dans l’industrie cinématographique hollywoodienne, notamment pour son travail dans la série Le dernier d’entre nous de HBO Max. Dans cette fiction, il donne vie à Joel, un homme qui a subi une perte irréparable et aide l’adolescente Ellie à traverser le territoire des États-Unis plein de zombies et autres dangers.

Différents looks de Pedro Pascal dans sa carrière professionnelle

L’interprète a eu de nombreux emplois jusqu’à ce qu’il atteigne le programme basé sur le jeu vidéo Playstation. Auparavant, on pouvait le voir dans Le grand mur, où il a joué Tovar. Dans ce cas, le film parle d’un groupe de mercenaires européens qui rencontrent une armée secrète qui maintient et défend la Grande Muraille de Chine contre une horde de créatures monstrueuses.

Puis vint le tour d’un programme qui allait devenir culte pour ses followers. Nous parlons de l’emblématique Game of Thronesoù Pierre Pascal a joué Oberyn Martell pendant 7 épisodes en 2014 accompagné d’un casting de luxe qui a conduit au petit écran de HBO l’histoire produit de l’imagination de George R. R. Martin.

Puis il a brillé dans la série populaire Narcos depuis la plateforme de streaming Netflix où il a prêté le corps à Javier Peña. De quoi parle cette émission de télévision ? Il s’agit d’un regard sur les exploits criminels du baron de la drogue colombien Pablo Escobar, ainsi que de nombreux autres caïds qui ont tourmenté le pays au fil des ans.

Le parcours professionnel de Pierre Pascal aurait une surprise de plus pour l’acteur chilien qui atteindrait désormais l’univers de Guerres des étoiles dans un autre programme télévisé qui a réussi à se démarquer car il était Le Mandalorienl’histoire de Din Djarin, un chasseur de primes très spécial qui se lie avec un garçon qui a des compétences extraordinaires dans la manipulation La force. Ensemble, ils traverseront la galaxie en vivant d’incroyables aventures.

sur grand écran Pierre Pascal Il faisait également partie d’une autre grande franchise comme la Univers étendu DC où l’acteur a prêté son corps à Max Lord, le méchant de Wonder Woman 1984. Avec un look où on le voit avec des cheveux plus clairs et sans moustache, le talentueux interprète donne vie à un homme qui veut se sortir de l’échec à tout prix, mettant en danger le sort de l’humanité et affrontant Diana Prince.

Nous arrivons au présent de la carrière professionnelle de Pierre Pascal et leur participation à Le dernier d’entre nousl’histoire est troublante, raconte comment un champignon infecte la majeure partie de l’humanité transformant les gens en zombies puis Joel, joué par l’acteur chilien, doit aider un adolescent à traverser les États-Unis pour une mission plus importante qu’ils ne peuvent l’imaginer.

