The Witcher: ce sont les nouveaux acteurs et personnages de la deuxième saison

La première saison de Le sorceleur est devenu l’un des meilleurs succès du service de streaming Netflix, étant la plus grande série de la plate-forme jusqu’à ce qu’elle soit déplacée par Bridgerton. Nul doute que les fans ont apprécié la série mettant en vedette Henry Cavill, mais le deuxième opus a connu beaucoup de problèmes et petit à petit, ils se sont installés, avec la présentation des nouveaux acteurs et personnages. Regardez qui ils sont!

On aurait dit que ça allait être un tournage normal, mais la pandémie de coronavirus a été un obstacle plus d’une fois à la production. Depuis cas positifs, restrictions sur les lieux de tournage jusqu’à la blessure de Cavill à la mi-décembre, dont il se remet chaque jour pour se retrouver dans des conditions optimales et recommencer à effectuer des cascades comme celles qu’il faisait avant l’accident.

Il y a quelques jours, il a été confirmé que Cassie Clare Elle jouera Philippa Eihart, l’une des sorcières les plus puissantes du continent qui a la capacité de se transformer en hibou, en plus d’être conseillère judiciaire du roi de Redania. Ce lundi, ils ont présenté plus d’acteurs qui feront partie de la deuxième saison de l’émission basée sur le célèbre jeu vidéo. Ceux-ci sont!

Selon la publication de Netflix dans leurs réseaux sociaux, Adjoa Andoh ce sera Nenneke; Liz Carr est Fenn; Graham McTavish est Dijkstra; Kevin Doyle c’est Ba´lian; Simon Callow est Codringher et Chris Fulton Ce sera Rience. Jusqu’au moment il n’y a pas de date de sortie pour la saison 2, nous devrons donc continuer à attendre pour savoir quand nous les verrons tous en action.

Ce qui n’est pas un mystère, c’est le synopsis: « Convaincue que Yennefer a perdu la vie lors de la bataille de Sodden, Geralt of Rivia escorte la princesse Cirilla à Kaer Morhen, l’endroit le plus sûr qu’elle connaisse et où elle a également grandi. Alors que des rois, des elfes, des humains et des démons de tout le continent luttant pour le pouvoir en dehors des murs de la forteresse, Geralt doit protéger la jeune fille de quelque chose de beaucoup plus dangereux: le pouvoir mystérieux qui bout à l’intérieur « .