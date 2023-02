Fils de pute : tout savoir sur le casting du film

Sons of Bitch est une proposition divertissante qui montre le résultat lorsque « le meilleur ami de l’homme » est abandonné. Le casting du film !

fils de putes est un film curieux où les chiens parlent et expriment leurs sentiments, en particulier le protagoniste de cette histoire, qui est abandonné par son propriétaire Doug et une fois qu’il ouvre les yeux sur cette triste réalité, il décide de se venger de cet humain avec qui il a eu une liaison plus toxique qu’autre chose. Avec d’autres chiens, ils vivront de grandes aventures d’une manière très amusante. Le casting du film a des noms propres de poids !

Le casting de Sons of Bitch

Will Ferrell est Reggie

Will Ferrel. Photo : IMDb.

Il est l’un des comédiens les plus reconnus aux États-Unis qui a commencé son parcours dans l’industrie cinématographique hollywoodienne au milieu des années 90. Sa filmographie comprend des œuvres telles que Zoolander, Old School, Les Producteurs et Présentateur 2 : la légende continueparmi de nombreux succès qui l’ont catapulté comme l’un des visages les plus célèbres du grand écran lorsqu’il s’agissait de divertir le public de la planète entière.

Jamie Foxx est Bug

Jamie Foxx. Photo : IMDb.

C’est un acteur nord-américain de 55 ans. Il a remporté un Oscar et un Golden Globe en 2004 pour son travail sur le biopic rayon. Il est actif dans l’industrie cinématographique hollywoodienne depuis le début des années 90 et a traversé différents genres tout au long de sa vie professionnelle grâce à sa polyvalence. Il a même joué de l’électro dans L’incroyable Spider-Man 2 et le plus récent Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Isla Fisher est Maggie

L’île des Pêcheurs. Photo : IMDb.

C’est une actrice australienne de 47 ans. Il est venu à Hollywood avec un rôle dans le film Scooby Doo et depuis lors, il a acquis une reconnaissance internationale pour ses rôles dans les films Wedding Crashers, Dr. Seuss’ Horton Hears a Who!, Confessions of a Shopaholic, Rango, The Great Gatsby et maintenant tu me vois. Il a également fait une apparition dans neuf épisodes de la quatrième saison de Développement arrêté.

Will Forte est Doug

Will fort. Photo : IMDb.

C’est un artiste américain de 52 ans actif dans l’industrie depuis le début des années 2000. Il est devenu populaire à la télévision grâce à Saturday Night Live, Comment j’ai rencontré ta mère, Kick Buttowski: Suburban Daredevil, Lab Rats et Le dernier homme sur terre. Alors qu’il était sur grand écran, il a récemment pu être vu dans des titres comme Scoob, les Willoughby et Amérique : le film.

