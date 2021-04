Satya Nadella, le PDG qui a révoqué l’héritage de Ballmer, multiplie la valeur de Microsoft par sept en sept ans

Sept est un nombre magique, mystique ou parfait dans de nombreuses cultures et religions, et c’est même un nombre important en astronomie ou en biologie. Toujours dans l’hindouisme, où sept sont les cieux, les chakras, les fleuves sacrés, les sages ou les villes saintes. Il y a sept ans, l’hindou Satya Nadella a remplacé Steve Ballmer, qui nous a au moins fait rire, en tant que PDG de Microsoft.

Dans les semaines qui ont précédé l’annonce du départ de Ballmer, en février 2014, l’action de Microsoft a atteint 35 € à son plus bas mensuel. Le jour où Nadella a fait sauter le septième du gâteau pour son anniversaire de PDG, le 4 février, l’action a clôturé à 242 €. En sept ans, Nadella a multiplié sa valeur par sept. Sept est peut-être un nombre clé dans l’astrologie hindoue, mais celui de Nadella n’a rien à voir avec les chakras ou les divinités, mais plutôt avec des décisions dont le temps s’est avéré correct. Satya est aux commandes.

Toi à Los Angeles et moi à Redmond

Un mélange d’hésitations, de mauvaises décisions et de paris qui ont mal tourné a condamné Microsoft d’une certaine manière au cours de la première décennie du siècle et de la première moitié de la suivante. Il a raté le train du smartphone avec plusieurs investissements ruineux en cours de route, son moteur de recherche n’a jamais réussi à éclipser Google, qui avait également pris le contrôle du courrier électronique et du navigateur de bureau; Apple a élargi sa part de marché informatique et Amazon a déployé avec succès ses services et serveurs cloud. Et Windows perd de sa pertinence dans un monde de plus en plus mobile.

Nadella est arrivée et pris des décisions. Il a beaucoup misé sur Azure jusqu’à ce qu’il devienne la base des revenus (et du moral) de l’entreprise, a renoncé à continuer de se battre contre Android et iOS et a continué à y incorporer son logiciel (plus tard, il a déclaré qu’il était contre la décision d’acheter Nokia. ).

Il a également réussi la transition d’Office vers un modèle d’abonnement (commencé des mois avant sa nomination en tant que PDG), a lancé Windows 10 avec beaucoup de succès et a pris d’autres mesures qui ont contribué à changer l’image de l’entreprise, comme l’achat de Minecraft, Bethesda ou Github. Ballmer nous a laissé le « développeurs, développeurs, développeurs», mais il a également déclaré que Linux était« un cancer ».

Nadella a adopté le logiciel libre car jusque-là cela ressemblait à une chimère chez Microsoft. Il est même tombé sur ses pieds dans la pandémie: Teams a annoncé avoir atteint 44 millions d’utilisateurs actifs de Teams dans les premiers jours de la grande quarantaine. Deux fois plus que Slack. À la fin de l’année, il était déjà de 115 millions.

Microsoft est déjà la troisième entreprise la plus précieuse au monde en termes de capitalisation boursière, derrière Apple et Saudi Aramco, et se stabilise dans cette position depuis des mois au-dessus d’Amazon et d’Alphabet.

Leurs revenus n’ont cessé de croître, surtout au cours des trois dernières années, de même que leur marge bénéficiaire brute. Un indicateur particulièrement touché par l’héritage de Ballmer et que Nadella a presque doublé en cinq ans (de 19% à 37%).

Bon nombre des réalisations de Microsoft ces dernières années sont étroitement liées aux environnements commerciaux, mais pas tant aux lancements qui améliorent la perception de l’entreprise par l’utilisateur final, davantage livrés à des entreprises telles qu’Amazon, Google ou Apple. Cependant, une autre des décisions de Nadella peut finir par avoir beaucoup de poids juste pour ce consommateur final: son engagement ferme pour le jeu vidéo dans le cloud et pour le même mouvement vers le modèle d’abonnement qui lui a donné un si bon résultat avec Office. xCloud, dont la version web est en baisse et va multiplier la portée du service.

Avec Nadella, il n’est plus nécessaire de dépenser 400 euros sur une console et 60 sur chaque jeu: avec Game Pass il y a un open bar pour un petit abonnement, et avec xCloud il y a un accès que l’on ait ou non une console, que ce soit nous avons un ordinateur puissant ou modeste. Et ce qui est mieux: ils conservent les options traditionnelles pour ceux qui préfèrent le modèle précédent. Trop de bonnes décisions pour ne pas reconnaître l’héritage de Nadella.