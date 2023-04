La référence No Way Home que vous n’avez pas vue dans The Spider-Man: Across The Spider-Verse Trailer: Confirmez Tom Holland?

images sony

Une nouvelle bande-annonce pour Spider-Man: Across the Spider-Verse est arrivée et a laissé un clin d’œil spécial aux fans de MCU. Vous n’avez pas remarqué ?

© Sony ImagesLa référence No Way Home que vous n’avez pas vue dans The Spider-Man: Across The Spider-Verse Trailer: Confirmez Tom Holland?

L’année n’est entrée que dans son quatrième mois, mais les cinéphiles du monde entier savent déjà quels films ils attendent le plus avec impatience. L’un d’eux est Spider-Man : à travers le Spider-Verse (Partie 1)la suite du film d’animation à succès Dans le Spider-Verse qui a remporté un Oscar en 2020. Au cours des dernières heures, la nouvelle bande-annonce a été présentée avec une référence incontournable à pas de chemin vers la maison.

l’univers de homme araignée est devenu l’un des plus appréciés des fans des adaptations de bandes dessinées de merveille, puisque le personnage a gagné en popularité au cours des dernières décennies. La dernière chose qui a été vue du personnage est pas de chemin vers la maisonle film de 2019 qui a amené la première action en direct de Spider-Verse sur grand écran, réunissant les versions de Tom HollandAndrew Garfield et Toby Maguiré.

+Le clin d’œil à No Way Home dans Spider-Man: Across the Spider-Verse

La semaine commencerait différemment pour les fans de merveillepuisque ce qui s’est passé ce mardi était anticipé : une nouvelle bande-annonce officielle pour Spider-Man : à travers le Spider-Verse (Partie 1). Là on voit ça Miguel O’Hara/Spider-Man 2099le personnage d’Oscar Isaac, mentionne : « Et ne me lancez même pas sur Doctor Strange et le petit nerd de Earth-199999 ».

Il s’agit d’une référence claire à Spider-Man : Pas de retour à la maison et ce qui a été fait par Docteur étranger dans ce film, où un sort qui a mal tourné finit par briser les barrières entre les univers et déclencher des événements sans retour pour le mcu. Compte tenu de cela, les fans ont interprété que cela pourrait être la porte d’entrée vers Tom HollandBien que pour le moment ce ne soit que pure spéculation.

D’autre part, également une question qui a généré de la confusion, puisque le mcu se déroule sur Terre-616 et non sur Terre-199999, il pourrait donc s’agir d’une erreur de production ou d’une partie de l’histoire qui n’a pas encore été vue. Entre-temps, il a également été rappelé qu’en pas de chemin vers la maison il y avait une mention de « un Spider-Man noir quelque part » et on estime qu’il a été question de milles morales. Toutes les réponses seront connues 2 juin quand Spider-Man : à travers le Spider-Verse (Partie 1) frapper les théâtres.

