Barney Voice Actor espère revenir pour une nouvelle série animée

Avec un nouveau Barney spectacle de dessins animés en préparation, doubleur original Bob West dit qu’il est prêt et disposé à reprendre ce rôle. Récemment, Mattel a annoncé que le Barney La franchise était relancée avec de nouveaux contenus télévisuels et cinématographiques en développement. Cela comprend une toute nouvelle série animée mettant en vedette le dinosaure violet, qui devrait arriver en 2024. Mattel a également dévoilé notre premier regard sur le nouveau Barney animé, illustré dans l’image ci-dessus.





Il y a eu quelques critiques sur les réseaux sociaux à propos du relooking de Barney, mais en parlant avec TMZ, West dit qu’il est un fan. Il commente comment il comprend le désir de garder les choses identiques, mais que le personnage devait également être mis à jour pour mieux s’adapter à l’époque, et West pense que le nouveau look de Mattel pour Barney accomplit cela. West note également à quel point il est ravi de voir que le personnage reviendra sur le petit écran après 14 ans d’absence.

« Je pense que c’est vraiment excitant que Barney revient », dit-il. « Cela fait un moment que Barney a eu une nouvelle programmation, et il y a eu beaucoup de demande de la part Barney fans pour quelque chose de nouveau, et c’est définitivement quelque chose de nouveau. C’est vraiment excitant ça Barney va de nouveau être dans les salons des gens. »

À propos du relooking de Barney, West a ajouté : « Je dois vraiment dire que j’aime vraiment l’art du personnage. Ça a l’air vraiment différent, Barney a l’air vraiment différent, mais c’est plutôt mignon, donc nous verrons ce qui se passera. D’un côté, c’est tradition et garder les choses identiques, et ne jamais rien changer, et l’autre côté met les choses à jour et les fait vraiment correspondre à l’air du temps, à la culture actuelle. Je pense que leur design fait en quelque sorte cela.





Vous vous souvenez de Barney ? Il est de retour… sous forme animée

Bien que Barney ne se ressemble pas, West pense que ramener la voix originale serait un excellent moyen de combler le fossé entre faire quelque chose de nouveau et maintenir la tradition. Cela dit, il révèle qu’il n’a pas été contacté par Mattel au sujet d’une éventuelle implication, mais il ajoute qu’il espère recevoir cet appel, prêt à reprendre le rôle de Barney si c’est ce qu’ils veulent.

« Je n’ai pas été contacté par la production, et je dois dire que j’adorerais en parler avec eux », explique West. « Vous savez, ils sont assez avancés dans le processus, ils ont peut-être déjà choisi, mais j’aimerais leur en parler, voir ce qu’ils ont en tête. »

Utilisant sa voix de Barney, qui sonne exactement de la même manière qu’à l’époque Barney et ses amisWest a ajouté : « Mon visage a peut-être des rides, mais pas ma voix ! »

« J’ai en quelque sorte construit le personnage de l’intérieur, avec les producteurs et les créateurs bien sûr, et je connais ce personnage si intimement, il fait vraiment partie de moi », poursuit l’artiste voix off. « Je pense qu’avoir une ligne directe, une sorte de pierre de touche avec le passé, est toujours une bonne chose. »

En tout cas, West est juste ravi que Barney fait son retour. Il a commenté la façon dont il entend constamment des fans adultes passer Barney jusqu’à leurs propres enfants, mais ils n’ont que des cassettes VHS granuleuses avec lesquelles travailler. Redémarrage Barney donnera au dino une chance d’être présenté à une nouvelle génération en HD et une disponibilité beaucoup plus large.

L’animé Barney le redémarrage arrivera en 2024.