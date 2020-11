Voir les rappeurs qui viennent d’être nominés pour un Grammy

Les nominés aux Grammys 2021 ont été libérés le mardi 24 novembre et les artistes hip-hop ont atterri dans plusieurs catégories.

“Rockstar” de DaBaby et Roddy Ricch a reçu un signe de tête pour le Record de l’année. D’autres artistes hip-hop qui ont été nominés pour la catégorie incluent Doja Cat pour “Say So” et “Savage” de Megan Thee Stallion, mettant en vedette Beyoncé.

Doja Cat, Megan Thee Stallion, Chika et Rythme et flux le gagnant D Smoke a été nominé pour le meilleur nouvel artiste et “Say So” de Doja a reçu un signe de tête pour la meilleure performance pop solo.

Beyoncé mène tous les artistes avec neuf nominations, la plupart pour son album Parade noire.

Voici le reste des actes de rap qui ont été nominés:

Meilleure performance rap:

“Deep Reverence”, Big Sean avec Nipsey Hussle

«Bop», DaBaby

«Qu’est-ce que Poppin», Jack Harlow

“La plus grande image”, Lil Baby

«Savage», Megan Thee Stallion avec Beyoncé

«Dior», Pop Smoke

Meilleure performance de rap mélodique

«Rockstar», DaBaby avec Roddy Ricch

“Riez maintenant, pleurez plus tard”, Drake avec Lil Durk

«Lockdown», Anderson .Paak

«La boîte», Roddy Ricch

“Le plus haut de la pièce”, Travis Scott

Meilleure chanson rap

“The Bigger Picture”, Dominique Jones, Noah Pettigrew et Rai’shaun Williams, auteurs-compositeurs (Lil Baby)

“The Box”, Samuel Gloade et Rodrick Moore, auteurs-compositeurs (Roddy Ricch)

«Laugh Now, Cry Later», Durk Banks, Roget Chahayed, Aubrey Graham, Daveon Jackson, Ron LaTour et Ryan Martinez, auteurs-compositeurs (Drake avec Lil Durk)

«Rockstar», Jonathan Lyndale Kirk, Ross Joseph Portaro IV et Rodrick Moore, auteurs-compositeurs (DaBaby avec Roddy Ricch)

“Savage”, Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe et Anthony White, auteurs-compositeurs (Megan Thee Stallion avec Beyoncé)

Meilleur album rap

Habitudes noires, fumée D

Alfredo, Freddie Gibbs et l’alchimiste

Un témoignage écrit, Jay Electronica

Maladie du roi, Nas

L’Allégorie, Royce Da 5’9 “

Que pensez-vous des nominés?