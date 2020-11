Freddie Gibbs est prêt pour une sortie en famille aux Grammy Awards

Freddie Gibbs célèbre sa récente nomination à l’album rap de l’année en organisant une sortie en famille avec ses enfants.

Aujourd’hui a vu le dévoilement des nominations aux Grammy Awards 2021, et en tant que tel, le cycle des nouvelles a été absolument inondé de prises de vue, de célébrations, d’explications, de théories et de mécontentement direct. À prévoir vraiment. Malgré toute la division, une catégorie se distingue comme étant particulièrement intéressante – Rap Album Of The Year. Michael Bezjian / Avec les nominations pour D Smoke, Royce Da 5’9 “, Freddie Gibbs, Nas et Jay Electronica, beaucoup (y compris le détracteur dévoué des Grammys Eminem) ont rapidement félicité la Recording Academy pour avoir bien fait les choses. Et soyons honnêtes, chacun des les prétendants ont vraiment réussi leur A-Game et méritent d’être célébrés en conséquence. Pour Freddie Gibbs, sa première nomination aux Grammy Awards a marqué un jalon personnel majeur, qu’il recherchait à l’époque. Bandana était en cours d’élaboration. Et maintenant qu’il est sur le point de remporter une possible victoire avec l’alchimiste produit Alfredo, il semblerait que son enthousiasme se soit répandu sur ses enfants. L’auto-proclamé Skinny Suge a récemment baissé sa garde dans un clip attachant et sain, qui le trouve promettant une sortie en famille Grammy à ses deux jeunes enfants alors qu’il sourit de bonheur. C’est un bon moment pour l’un des paroliers les plus élitistes du jeu, qui a été fréquemment félicité par ses pairs mais rarement reconnu par le grand public en général. Peut-être que maintenant qu’il a une nomination aux Grammy Awards à son actif, Freddie peut se rassurer de savoir que son travail est reconnu à un niveau plus large. Découvrez le clip bien-être de Freddie ci-dessous et montrez de l’amour à Alfredo dans les commentaires – pensez-vous qu’il a une chance d’obtenir le prix?