Brisez de nouveaux horizons et laissez la douleur derrière

Il y a ceux qui pensent que le Reiki ne sert qu’à guérir, que ce n’est que pour ceux qui ont des problèmes physiques, psychologiques et émotionnels. Cependant, malgré le fait que le Reiki fonctionne vraiment dans la guérison – et son découvreur, Mikao Usui, l’implantant avec cette concentration – le Reiki a un autre objectif très spécial qui doit être souligné.

Ce but est d’élever notre vibration, d’augmenter notre discernement, notre morale spirituelle et d’ouvrir nos yeux sur un merveilleux chemin d’amour et de compassion. Le but auquel je me réfère est d’élever spirituellement le Reikian, de l’initier sur le chemin des mystères de la spiritualité.

Le chemin de la spiritualité change l’initié, car maintenant votre esprit commence à comprendre qu’il y a plus que le monde objectif et ses problèmes.

Une morale spirituelle prend le dessus sur l’initié. Une nouvelle compréhension de la réalité commence à s’ouvrir. Nous ne sommes plus aussi facilement envahis par les impulsions et les désirs, car il y a une augmentation de notre compréhension de l’origine de ces impulsions et désirs.

Ce chemin apporte une nouvelle vibration à l’initié. Cela permet au Reikian d’obtenir des résultats incroyables dans tous les secteurs de sa vie.

Cependant, il nous faut des efforts et du dévouement pour continuer dans la vibration de cette merveilleuse fréquence. C’est parce que nous vivons dans un monde avec une réalité très dense, ce qui endort notre esprit si nous passons trop de temps sans nous connecter à notre spiritualité.

Lorsque nous sommes déconnectés, la préoccupation des problèmes du monde infeste notre esprit et ne permet pas l’arrivée complète de l’énergie vitale. On oublie que tout a son temps, que chaque situation a une courbe d’apprentissage, qu’il ne faut pas réagir aux situations, mais plutôt les comprendre.

Nous perdons notre maturité spirituelle et cessons bientôt de nous aligner sur l’énergie Reiki.

Cependant, le Reiki est vraiment incroyable. Peu importe depuis combien de temps l’initié a cessé de canaliser cette énergie, quand il pose ses mains, l’énergie réikienne se rencontre. Il est capable de reprendre contact, car une fois que les canaux pour canaliser cette énergie d’amour inconditionnel seront ouverts, le Reikian aura cette capacité de canaliser le Reiki pour la vie.

Évidemment, lorsque nous canalisons le Reiki régulièrement, nous aurons plus de résultats, non pas parce que l’énergie du Reiki se renforce ou s’affaiblit, mais parce que son utilisateur a besoin d’être au diapason pour pouvoir exercer efficacement la fonction de canal.

Travailler sur soi est la devise du Reikian, car le Reiki est un chemin à suivre et non la fin en soi. Le Reiki est une énergie de guérison et d’amour, mais nous devons nous mettre en phase avec elle en élevant notre vibration spirituelle pour augmenter cette canalisation, et il n’y a pas d’autre moyen que la prise de conscience et l’élévation morale de la part du Reikian.

Le Reiki est un amour inconditionnel, c’est une guérison au sens large du terme. Cependant, il doit également y avoir de l’amour dans le cœur de l’utilisateur, il doit y avoir de la compassion et du don.

Le Reiki ouvrira ce chemin dans votre cœur, mais ce sera à vous de le parcourir.