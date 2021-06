Les astronautes en marche dans l’espace manquent de temps pour déployer le premier des nouveaux panneaux solaires sur la station spatiale

Deux astronautes ont entrepris d’augmenter la puissance de la Station spatiale internationale, mais ont manqué de temps lors de leur sortie dans l’espace avant de pouvoir déployer le premier d’une série de nouveaux panneaux solaires pour augmenter l’approvisionnement en électricité de l’avant-poste en orbite.

L’astronaute de la NASA Shane Kimbrough et Thomas Pesquet, un astronaute français de l’Agence spatiale européenne (ESA), ont terminé leur sortie dans l’espace de sept heures et 15 minutes à 15h26 HAE (1926 GMT) mercredi 16 juin, au cours de laquelle ils partiellement installé le premier des six panneaux solaires plus performants . Les astronautes ont attaché le premier des panneaux solaires de déploiement de l’ISS (iROSA) devant un panneau vieux de 20 ans situé à l’extrémité gauche de la poutre dorsale de la station spatiale.

« [Just as] sur Terre, au fil des années, les choses deviennent plus efficaces et plus petites et cela ne fait pas exception à cela », a déclaré Kimbrough dans une interview à la NASA présentant un aperçu de sa sortie dans l’espace et de celle de Pesquet. « Ces réseaux sont beaucoup plus petits que les réseaux d’origine que nous allons utiliser. placez-les à côté. »

En rapport: Boeing va augmenter l’alimentation électrique de sa station spatiale avec de nouveaux panneaux solaires

Éclipsés par les deux anciens panneaux solaires, l’astronaute de la NASA Shane Kimbrough et Thomas Pesquet de l’ESA s’efforcent de sécuriser le premier des six panneaux solaires de déploiement de l’ISS (iROSA) sur le côté bâbord (à gauche) de la Station spatiale internationale le 16 juin 2021 . (Crédit image : NASA TV)

Construites à l’origine avec une durée de vie nominale de 15 ans, les huit anciennes ailes de panneaux solaires de la centrale commencent à montrer des signes de dégradation de la production d’électricité. Chacun des nouveaux iROSA est capable de générer 20 kilowatts de puissance. Lorsqu’il est utilisé en tandem avec les zones encore exposées sur les réseaux plus anciens et plus grands, le système amélioré sera capable d’augmenter l’approvisionnement en électricité de la station spatiale de 20 à 30 %.

Fourni par Deployable Space Systems (DSS) et préparé pour l’installation sur la station par Boeing , la première paire d’iROSA a été lancée sur le vaisseau spatial cargo CRS-22 Dragon de SpaceX, qui est arrivé au laboratoire en orbite le 5 juin. Après avoir commencé la sortie dans l’espace (activité extravéhiculaire ou EVA) à 8h11 HAE (1211 GMT), Kimbrough et Pesquet s’est efforcé de libérer le premier iROSA de la palette où il était temporairement retenu et de préparer l’emplacement où il serait installé.

Le travail sur le réseau a dû être interrompu, cependant, pour laisser le temps à Kimbrough de retourner au sas pour réinitialiser l’affichage des données de sa combinaison spatiale et pour effacer un pic de pression mineur dans le sublimateur de l’unité de refroidissement de sa combinaison. Après environ une heure, et avec Pesquet maintenant attaché à l’extrémité du bras robotique Canadarm2 de la station, les astronautes ont repris leur travail, dépassant prudemment les 750 livres. (340 kilogrammes) iROSA entre eux, manœuvrant soigneusement le réseau encore plié et enroulé jusqu’à l’extrémité bâbord de la station.

Vidéo: Le prototype de panneau solaire de déploiement fait ses débuts dans la station spatiale

Graphique de la NASA montrant l’emplacement des panneaux solaires 4B et 2B sur la poutre P6 de la Station spatiale internationale où les deux premiers nouveaux panneaux solaires de déploiement de l’ISS (iROSA) sont en cours d’installation. (Crédit image : NASA)

Une fois qu’il était en place à la cartouche à la base du panneau solaire P6/2B d’origine, Pesquet et Kimbrough ont essayé de déplier l’iROSA à sa largeur de 20 pieds (6 mètres), mais se sont heurtés à une autre pièce d’équipement. Le contrôle de mission a demandé aux astronautes de documenter le désalignement en photo, de replier le réseau et de le verrouiller en place. Les astronautes sont ensuite retournés au sas pour rentrer dans la station spatiale.

Kimbrough et Pesquet devaient effectuer une autre sortie dans l’espace dimanche 20 juin pour déployer le deuxième iROSA afin d’augmenter le panneau solaire P6/4B. Les contrôleurs de vol de la NASA travailleront désormais à replanifier les activités et le calendrier de cette EVA selon les besoins pour terminer l’installation de la première matrice avant de commencer la suivante.

L’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet, monté sur le bras robotique Canadarm2, manœuvre le premier réseau solaire de déploiement de l’ISS (iROSA) à l’extérieur de la Station spatiale internationale le 16 juin 2021. (Crédit image : NASA TV)

En plus de garantir que la station spatiale dispose de suffisamment de puissance pour répondre à ses besoins futurs, y compris l’expansion des activités commerciales, les iROSA serviront également de test pour un ensemble similaire de panneaux solaires de déploiement à utiliser à La passerelle Artemis de la NASA en orbite autour de la lune. Les ROSA de la passerelle seront plus longues et seront déployées à distance, sans la présence d’astronautes, mais utiliseront autrement la même technologie que les iROSA de la station.

« Les panneaux solaires sont construits par la même société, DSS, que nous prévoyons d’utiliser pour la passerelle », a déclaré Dan Hartman, responsable du programme Gateway de la NASA, lors d’un briefing avant la sortie dans l’espace. « Nous allons regarder les membres de l’équipage et l’équipe de l’ISS EVA intégrer ces réseaux sur les réseaux existants et certainement appliquer les leçons apprises que nous avons là-bas. »

La sortie dans l’espace de mercredi était la 239e à l’appui de l’assemblage et de la maintenance de la Station spatiale internationale. L’EVA était la septième pour Kimbrough et la troisième pour Pesquet. Le couple, qui est arrivé à la station spatiale en avril en tant que Membres de Crew-2 sur Dragon Endeavour de SpaceX , a déjà effectué deux sorties dans l’espace ensemble en 2017.

Kimbrough a maintenant enregistré 46 heures et 15 minutes de travail dans le vide de l’espace. Pesquet a totalisé 19 heures et 47 minutes.

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.