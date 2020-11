Top 9 des idoles les plus maladroites qui ne peuvent tout simplement pas arrêter de baiser

1. Sana (DEUX FOIS)

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Sana pourrait bien être l’idole la plus maladroite de la scène K-Pop en ce moment. Il semble qu’il n’y ait pas de fin à ses erreurs. Quand DEUX FOIS a assisté à un match de baseball, Sana a complètement raté son siège.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

En faisant aegyo, Sana a accidentellement heurté sa jambe sur une chaise …

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Et elle a perdu ce match avant même qu’il ne commence!

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Même les autres membres TWICE ne sont pas à l’abri de la klutziness de Sana. Elle a frappé Mina avec un parapluie…

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Et est entré en collision avec Tzuyu lors d’une représentation de «Precious Love».

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Après avoir été victime de la maladresse de Sana tant de fois, qui peut blâmer DEUX FOIS de l’avoir laissée pendante?

2. RM (BTS)

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

RM n’a pas reçu le surnom de «Dieu de la destruction» pour rien. Il a prouvé le temps …

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Et encore une fois…

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Que tout ce qu’il touche…

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Tombe en morceaux…

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Y compris lui-même.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Même JungkookLa chemise de RM n’était pas à l’abri de la malédiction de RM!

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Les membres de RM craignent qu’un de ces jours, la maladresse de RM ne les finisse.

3. Hani (EXID)

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Hani a un cadeau; elle peut passer de cool à maladroite en un clin d’œil.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Les concerts ont tendance à se transformer en spectacles comiques chaque fois qu’elle est sur la scène.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Tout en envoyant des baisers à ses fans, Hani est entrée directement dans un mur.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Parfois, lorsqu’elle rit, elle prend l’expression «ROFL» trop littéralement.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Hani a même causé des dysfonctionnements de sa propre garde-robe.

4. Marque (GOT7)

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

marque peut sembler suave, mais sous cet extérieur du prince charmant se trouve un roi klutzy. Mark a anéanti sur scène…

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Plusieurs fois lors de l’exécution de cascades.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Il a déchiré son pantalon pendant Idole de la semaine…

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Et a manqué son timing lors d’une représentation.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Parfois, même marcher peut être trop dangereux pour Mark!

5. Naeun (Apink)

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Naeun est l’une des reines klutz régnantes de K-Pop, et il est facile de comprendre pourquoi.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Elle trébuche fréquemment sur ses propres pieds…

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Et laisse tomber des choses qui ne devraient vraiment pas être abandonnées.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Les escaliers sont définitivement le pire ennemi de cette fille!

6. Mingyu (DIX-SEPT)

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Si vous recherchez le mot “maladroit” dans le dictionnaire, vous verrez peut-être une image de Mingyu.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Cette gaffe sans grâce ne peut tout simplement pas prendre une pause …

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Et ses membres non plus.

7. Chanyeol (EXO)

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

ChanyeolLes manières maladroites de lui ont donné un certain nombre de contusions …

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Et fait peur.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Il a une fois essayé d’enseigner FAIRE un truc de micro mais a fini par lui apprendre à s’incliner à la place.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Même les décors ne sont pas à l’abri de la séquence maladroite de Chanyeol!

8. Jimin (BTS)

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Si RM est le «Dieu de la destruction» de BTS, alors Jimin doit être leur «empereur des accidents».

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Jimin tombe constamment des chaises …

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Et sur scène.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Il a aussi l’habitude de perdre l’équilibre quand il rit.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

C’est arrivé tellement de fois que ses membres ne sont même plus surpris.

9. Onew (SHINee)

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Onew est excellent pour le multitâche. Il peut tâtonner un micro et tomber en même temps!

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

En parlant de chute, personne ne le fait comme lui.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Une fois que Onew tombe en panne, il continue…

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Et c’est parti.