Que vous manque-t-il pour une vie harmonieuse?

Le monde, en général, vit un moment plein d’urgence. Nous sommes en transition d’une époque à une autre et à ce titre, nous sommes de plus en plus bombardés de situations qui ont atteint l’extrême et attendent des résolutions, telles que:

Que dois-je faire pour me protéger de la violence? Que puis-je faire pour éloigner mon enfant des drogues? Comment puis-je être mieux préparés pour un marché du travail concurrentiel?; Quelles dépenses devraient être réduites?; Quelle est ma chance de vieillir dignement?; Demain la planète naîtra-t-elle vivante ou soudain une guerre nucléaire aura-t-elle le pouvoir de tout mettre fin?

Pour une série d’urgences, le collectif vit avec une soif de réponses et plus de stabilité, mais avec autant de bruit autour, il est difficile de trouver l’équilibre et la sérénité et on a fini par se manquer davantage!

Nous courons un plus grand risque lorsque nous tombons dans l’utopie de la recherche de la paix et de l’harmonie pour un tel équilibre des choses, des personnes, c’est-à-dire en dehors de nous, dans le monde extérieur. En conséquence, nous constatons un taux croissant de dépendances (de toutes espèces), une augmentation des cas de névrose et de nombreuses personnes vivant dans des relations de dépendance les unes avec les autres.

Si chaque individu envisage la recherche d’un équilibre au sein de son propre univers interne, cela déclenchera progressivement un plus grand équilibre dans le monde dans son ensemble.

Nous venons d’une époque où la proposition devait être tournée vers l’extérieur. Cela était nécessaire, peut-être, à un certain moment dans l’évolution humaine. Nous avons ensuite grandi matériellement, dans la technologie, la science et etc …

Cependant, la phase actuelle tend à nous appeler à nous occuper de ce qui a été temporairement oublié au fil du temps, c’est-à-dire ce qui nous habite et qui n’a pas été traité depuis longtemps.

Si nous y prêtons attention, nous verrons qu’en même temps que nous avançons dans l’évolution, nous manquons, en revanche, d’un certain nombre de choses. Nous manquons de papier-monnaie dans le monde (ou il est mal distribué, ce qui cause une rareté pour beaucoup); Nous manquons de plus en plus d’eau, d’animaux, de ressources végétales normales et saines, d’amour, de dignité, de personnes!

Une transition difficile comme celle-ci apporte avec elle angoisse, maux, mais aussi opportunité de croissance et de réflexion! Nous pouvons donc profiter de la crise pour atteindre de meilleurs niveaux d’évolution.

Il est clair à ce moment que l’homme a soif de nouvelles retrouvailles en lui-même et de se résigner. La planète a soif de cette possibilité de pouvoir aussi survivre.

Les dernières générations n’ont pas été enseignées à l’école et, souvent, même pas par la famille, à rechercher également des ressources en elles-mêmes pour se développer et aider l’environnement à se développer, au contraire, elles ont reçu des enseignements sur la meilleure façon de servir. dès le plus jeune âge, l’environnement extérieur et comment avoir la capacité d’acquérir des biens et des revenus.

Un individu qui peut servir au-delà du monde extérieur, son monde intérieur, ses besoins intérieurs, fait aujourd’hui une différence en tant que qualité de vie et devient plus prospère, même au milieu de tant de problèmes.

Malheureusement, la plupart des gens pensent encore: «Si le monde ne change pas dans son fonctionnement et dans ses exigences, je ne peux pas penser autrement; avec la peur d’être laissé pour compte ».

Ce que nous remarquons le plus, c’est que, souvent, les gens ont perdu la vie jusqu’à ce qu’ils se réveillent à la vraie rencontre avec eux-mêmes; malheureusement, après avoir traversé des souffrances à la suite de cette aliénation. Ils se rendent compte qu’ils ont toujours eu très soif, ils n’ont tout simplement pas identifié précisément quoi.

Permettez-vous de commencer à vivre comme une époque commence, remettez-vous en question, redécouvrez-vous et demandez-vous: de quoi ai-je soif?