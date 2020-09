"La Division 2" obtient un mode de fin de partie dans le gratte-ciel

Les rumeurs se sont réalisées: les joueurs de “The Division 2” peuvent s’attendre à un nouveau défi sans fin. Le mode sommet maintenant présenté est principalement destiné à ramener les fans qui n’avaient récemment pas grand chose à faire dans le jeu de tir de butin d’Ubisoft. Seul ou en équipe, vous vous frayez un chemin jusqu’à un gratte-ciel étage par étage, dont la composition est générée de manière purement aléatoire.

La dernière extension “Warlords of New York” axée sur le contenu de la campagne, Ubisoft a maintenant introduit un nouveau mode pour les joueurs de fin de partie dans le flux en direct régulier de “The Division 2” “State of the Game”: le mode Summit envoie les agents dans un gratte-ciel avec 100 étages générés aléatoirement que vous devez nettoyer. Un boss attend tous les dix étages – si cela est fait, l’équipe peut commencer à l’étage suivant la prochaine fois. Le but est bien sûr le dernier étage, une fois terminé, vous recevrez le plastron exotique “Ridgeway’s Pride”.

Nouveau mode gratuit pour les propriétaires de “Warlords”

Sur le chemin du gratte-ciel, toutes les factions ennemies qui existent dans “The Division 2” croisent votre chemin. Vous devez résoudre diverses tâches sur les étages, le niveau de difficulté augmente régulièrement et au combat, vous rencontrerez également des agents et des chasseurs voyous. Il n’y a pas encore de date de début pour le mode Summit, il sera initialement joué sur les serveurs de test PC. Quiconque possède le DLC “Warlords of New York” reçoit le mode gratte-ciel gratuitement.

Les fans attendent le gratte-ciel depuis mai

Les fans de “The Division 2” attendaient une extension similaire au mode underground du premier “The Division”. Dans ce mode, les joueurs affrontent leurs ennemis dans des tunnels de métro générés aléatoirement. Le gameplay sans fin augmente la valeur de rejouabilité lorsque le contenu conventionnel de “The Division 2” est au maximum. Dès mai, des joueurs assidus ont trouvé des références au gratte-ciel dans les fichiers audio d’une version test du jeu, et les rumeurs sur l’extension Endgame ont finalement été confirmées.