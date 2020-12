Comment la baby-sitter Borat 2 Breakout Jeanise Jones a dépensé le don de 100 000 € de Sacha Baron Cohen

Jeanise Jones a involontairement figuré dans Borat 2 en tant que baby-sitter pour Tutar, la fille de Borat, âgée de quinze ans. Après la sortie du film, Jones a révélé qu’elle n’était pas au courant de la nature du projet auquel elle avait participé et qu’elle n’avait pas été correctement rémunérée pour son rôle. Les partisans ont monté une campagne de financement participatif pour donner de l’argent à Jones. Dans une interview avec IndieWire, Sacha Baron Cohen, qui jouait Borat, a révélé comment les 100000 dollars qu’il avait donnés à la campagne avaient aidé Jones et sa communauté.

«Je pense que cette année a été la plus difficile de mémoire d’homme pour la plupart des gens. Jeanise Jones est cette figure incroyable dans le film. Elle aide Tutar à trouver sa propre beauté et l’aide à se défendre et à valoriser son indépendance en tant que femme. J’ai entendu dire qu’ils faisaient un financement participatif pour elle par la suite. Je l’ai appelée et je voulais l’aider d’une manière ou d’une autre. J’ai dit: ‘Qu’est-ce qui est important pour vous? Est-ce que je peux aider d’une manière ou d’une autre? À l’époque, il y avait une catastrophe naturelle en Oklahoma et ils avaient du mal à loger et à nourrir un grand nombre de membres de sa communauté. C’était vraiment le moins que je puisse faire. Au fait, son pasteur disait que cette femme Jeanise avait passé tout son temps à aider les autres dans la communauté. Il nous a pratiquement emmenés dans l’église et ils hébergeaient et nourrissaient beaucoup de gens qui luttaient. Que pouvez vous faire d’autre? »

le Borat Les films mockumentaires sont souvent loués pour avoir présenté un miroir inconfortable à la société, où des personnes riches et puissantes exposent involontairement leurs préjugés profondément ancrés et leur insensibilité. Mais toutes les personnes qui participent sans le savoir aux aventures de Borat ne sont pas mauvaises. Dans le cas de Jones, elle a révélé qu’elle avait vraiment pensé que Tutar était une enfant démunie d’une nation appauvrie, qui avait besoin d’une aide mentale et spirituelle pour se défendre.

« Je me sens comme [Tutar is] du tiers monde et ce genre de choses arrive là où ils vendent des femmes. Je pense que c’est pour de vrai alors je me suis senti trahi par ça. Ils m’ont dit que c’était un documentaire pour cette jeune femme de comprendre qu’elle avait des droits et qu’elle pouvait faire tout ce qu’un homme peut faire. J’ai ressenti de la douleur pour elle et j’ai essayé [to see] s’il y a moyen de lui faire comprendre qu’elle n’a pas besoin de faire tout cela. Nous étions inquiets. Nous étions là-haut en train de prier pour elle et de demander à Dieu de l’aider et nous faisions ce que nous pensions être la chose chrétienne à faire. J’étais juste un peu choqué et que c’était ce genre de film. «

Même quand Sacha Baron Cohen a fait don des 100000 € à la campagne de financement participatif de Jones, certains l’ont accusé de ne le faire que pour protéger son image après avoir omis de la compenser correctement tout en faisant Borat 2. Mais le pasteur Derrick Scobey, qui a lancé la campagne en premier lieu, a exprimé sa gratitude à l’acteur.

« J’étais ébloui [by Cohen’s donation] mais pas surpris car on m’a dit quel type de cœur cet homme a. C’est peut-être un peu risqué, certaines des choses dans le film, mais il a bon cœur. «

Cette nouvelle arrive avec l’aimable autorisation d’IndieWire.

Sujets: Borat 2, Borat