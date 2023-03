Voici comment sonne Beso, la nouvelle chanson de Rosalía et Rauw Alejandro : Paroles

Premières

Rosalía et Rauw Alejandro ont travaillé ensemble sur l’EP RR.

©Getty ImagesRauw Alejandro et Rosalía ont visionné un extrait de leur EP ‘RR’

Rauw Alejandro et Rosalía se sont réunis pour faire avancer ce qui sera l’album EP du chanteur espagnol et de l’artiste portoricainalors ils ont fait connaître Baiser et nous vous disons quelles sont les paroles de la première chanson.

Alors que la sortie officielle de l’EP RR ce sera le 24 marsle thème qui ouvre le projet commun du couple a été partagé par Rosalía elle-même sur TikTok, où elle compte près de 30 millions de followers.

+ Que disent les paroles de Beso de Rosalía et Rauw Alejandro ?

Le fragment qui a été publié, qui semble être le refrain dit : « J’ai besoin d’un autre baiser, un de ceux que tu me donnes. Être loin de toi c’est l’enfer, être près de toi c’est ma paix. Et c’est que j’aime toujours quand tu arrives et je déteste quand tu pars. Je vais avec toi pour tuer. Ne me laisse pas seul. Où vas-tu, où vas-tu ?« .

+ Quelles sont les chansons de RR de Rauw Alejandro et Rosalía ?

L’EP qui sortira à la fin du mois totalise trois chansons: Baiseren plus de vampires et Promesse. Rosalía et Rauw Alejandro n’ont pas eu peur de se montrer ensemble, donc cette collaboration ne fait que renforcer un autre niveau de confiance, maintenant dans le domaine professionnel.

Il y a presque un an, Rosalía a sorti son album à succès motomami et fin 2022 Rauw Alejandro a créé Saturneun disque avec lequel l’interprète effectue actuellement une tournée mondiale.

