La série que vous pouvez regarder dans n’importe quel ordre : de quoi parle le « Kaléidoscope » de Netflix, combien de chapitres il contient et plus

« Kaléidoscope » (« Kaléidoscope » dans sa langue d’origine) est un nouveau série bientôt au catalogue de Netflix. Créée par Eric Garcia, la production a déjà attiré l’attention de nombreux utilisateurs du service de streaming, non seulement en raison de son casting, mené par Giancarlo Esposito, mais pour sa proposition créative.

La fiction, dont le titre précédent était Scie sauteuse, identifie chacun de ses épisodes par une couleur. De plus, il a été annoncé que chaque abonné se verra présenter ces chapitres dans un ordre différent et l’histoire peut être comprise quelle que soit la façon dont vous la regardez.

« Pouvoir se déplacer et voir les chapitres dans des ordres différents donne aux téléspectateurs différents points de vue sur les personnages. Il y a beaucoup de questions qui seront posées dans un épisode et auxquelles on répondra dans un autre. »il prétendait García pendant l’événement Tudum.

Voulez-vous en savoir plus sur ce projet intéressant? Ensuite, découvrez de quoi il s’agit, comment regarder et combien de chapitres le série netflix « Kaléidoscope ».

QU’EST-CE QUE « KALÉIDOSCOPE » ?

La série se déroule sur 25 ans, et selon le synopsis officiel, « suit une équipe de voleurs magistraux travaillant pour ouvrir un coffre-fort apparemment incorruptible pour le plus gros salaire de l’histoire ».

Ils sont dirigés par un voleur vétéran avec qui ils chercheront à gagner 7 milliards de dollars. Cependant, la cupidité et d’autres menaces menacent son plan.

La vérité est qu’avant de pouvoir mettre la main sur l’argent, ils devront passer outre l’équipe de sécurité la plus puissante et le FBI.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « KALÉIDOSCOPE »

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE-T-IL « KALÉIDOSCOPE » ?

La série « Kaléidoscope » de Netflix Il compte 8 chapitres au total. Ensuite, nous révélons les couleurs avec lesquelles chacun d’eux est identifié.

Jaune: 6 semaines avant le braquage »

6 semaines avant le braquage » « Vert: 7 ans avant le casse »

7 ans avant le casse » Bleu: 5 jours avant le braquage »

5 jours avant le braquage » Violet: 24 ans avant le casse »

24 ans avant le casse » Orange: 3 semaines avant le casse »

3 semaines avant le casse » « Grille: Le matin après le braquage »

Le matin après le braquage » Rose: 6 mois après »

6 mois après » Blanc: Le casse »

QUAND EST LA PREMIÈRE DE « KALÉIDOSCOPE » ?

Kaléidoscope sortira le dimanche 1er janvier 2023 dans Netflix une 3 h (ET), 12 h (PT) et 8 h (BST).

Selon ces créneaux horaires, voici les heures précises pendant lesquelles vous pourrez voir la production depuis le territoire où vous vous trouvez :

Heures par pays

Mexique: 01h00.

01h00. Pérou: 02h00.

02h00. La Colombie: 02h00.

02h00. Équateur : 02h00.

02h00. Bolivie: 03h00.

03h00. Paraguay : 03h00.

03h00. Venezuela: 03h00.

03h00. Le Chili: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Argentine: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Uruguay: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Espagne: 09h00.

L’affiche de « Kaléidoscope » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « KALEIDOSCOPE » ?

« Kaléidoscope » sera disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Netflix depuis sa date de création. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « KALEIDOSCOPE » ?

Giancarlo Esposito comme papa Leo

Paz Vega comme Ava Mercer

Rufus Sewell dans le rôle de Roger Salas

Tati Gabrielle comme Hannah Kim

Rosaline Elbay comme Judy Goodwin

Peter Mark Kendall comme Stan Loomis

Jai Courtney comme Bob Goodwin

Niousha Noor dans le rôle de Nazan Abassi

Patch Darragh comme Andrew Covington

Max Casella comme Taco