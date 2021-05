Elizabeth Olsen souhaite que quelqu’un ait partagé le rôle de Wanda dans Doctor Strange 2 plus tôt

Elizabeth Olsen, qui joue Wanda Maximoff / Scarlet Witch dans l’univers cinématographique Marvel a eu cette année l’occasion d’être au centre de la franchise partagée, alors qu’elle titrait un original de Disney + qui explorait en profondeur le passé de son personnage et son futur potentiel.

WandaVision a été annoncé pour la première fois en 2019 au San Diego Comic Con, où Kevin Feige a confirmé qu’Olsen et sa co-vedette Paul Bettany dirigeraient leur propre série MCU, qui se lierait davantage aux futurs films, commençant une nouvelle expérience dans l’univers Marvel, où le matériel télévisuel et les films se connecteront directement aux histoires et aux parallèles des uns et des autres, élargissant ainsi l’immensité de cette saga cinématographique.

Gardant la même approche à l’esprit, Elizabeth Olsen a été confirmée pour jouer aux côtés de Benedict Cumberbatch dans le film MCU Phase Four, Docteur Strange dans le multivers de la folie, un film, qui sera directement lié à l’émission d’Olsen. Bien que les deux entrées MCU sortent à plus d’un an d’intervalle, Olsen a confirmé qu’elle était déjà au courant de son rôle et de l’histoire complète du Docteur Strange suite avant de terminer le tournage WandaVision; cependant, elle aurait aimé pouvoir connaître ces détails plus tôt.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point Elizabeth Olsen est devenu avec l’arc que son personnage s’approche de l’avenir du MCU sur Discussion sur les récompenses de THR podcast, Olsen a dit ceci.

« Je souhaite vraiment qu’il y ait un plan que quelqu’un a partagé avec moi un peu plus tôt [laughs]. J’ai découvert Doctor Strange 2 et quelle était l’histoire avant de partir pour les 8 dernières semaines de tournage WandaVision pendant la pandémie. Je l’ai découvert en août, puis j’ai emballé WandaVision un mercredi et je suis allé en Angleterre [on] Vendredi. »

Tandis qu’Olsen reprenait son rôle dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, cela faisait déjà un an qu’elle avait signé pour le film. Techniquement, elle aurait dû recevoir le script assez tôt, mais les arrêts de production et les arrêts imposés pendant la pandémie ont entraîné un retard dans l’achèvement du script; et une production accélérée sur les deux WandaVision et Docteur Strange 2 après la levée des verrouillages et des restrictions de voyage à travers le monde.

Néanmoins, Olsen est l’une des chanceuses parmi les co-acteurs du MCU car elle a pu lire un scénario des semaines avant de se rendre sur le plateau. Marvel Studios est devenu vraiment doué pour garder les choses secrètes, même des stars de leur film. Récemment, Tom Holland a révélé comment Marvel ne lui fournissait que suffisamment de matériel à la fois pour Spider-Man: pas de retour à la maison et qu’il n’avait aucune idée de ce qu’il tournait pendant certaines scènes. Eh bien, c’est Holland qui est tristement célèbre pour avoir exposé les détails cruciaux de l’intrigue des films Marvel depuis que Spider-Man a été ramené à la maison et intégré à l’univers cinématographique Marvel. Ainsi, Olsen obtenir son scénario avant même le début du tournage semble être un privilège de Marvel.

Elizabeth Olsen a fait ses débuts au MCU en Avengers: l’ère d’Ultron, où elle a officiellement rejoint l’équipe éponyme de super-héros. Auparavant, elle avait un caméo non crédité dans la scène post-crédits de Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver. Mais, ce n’est que WandaVision nous avons appris à mieux la connaître et à approfondir son passé et la création de son personnage au sein du MCU. Le point culminant de la série a placé son personnage dans un tout autre espace et peut être légèrement perdu entre son chagrin et sa nouvelle vérité sur elle-même. Bien que l’intrigue de Docteur Strange et le multivers de la folie n’est pas encore officiellement révélée, l’apparition de Benedict Cumberbatch dans Spider-Man: pas de retour à la maison pourrait éclairer ou donner des indices sur l’ensemble de l’histoire.

Le film sera également lié à la série à venir Loki. Il sera donc intéressant de voir comment la sorcière écarlate d’Olsen s’intégrera dans l’ensemble de l’intrigue et quelles possibilités elle ouvrira pour l’avenir de ces personnages. Benedict Cumberbatch était autrefois considéré comme apparaissant dans WandaVision aussi, mais l’idée a finalement été abandonnée.

Quand Kevin Feige a annoncé Docteur Strange 2 première fois, il a mentionné qu’il était important qu’une sorcière accompagne un sorcier, avant d’annoncer le casting d’Olsen.Ainsi, on peut s’attendre à des interactions intéressantes entre Strange et Maximoff, surtout quand maintenant, ces deux experts en magie sont à force égale. Dans WandaVision Agatha Harkness a mis en lumière le fait que Scarlet Witch surpasse le Sorcier Suprême en pouvoirs, rendant la première rencontre entre les deux super êtres plus passionnante.

Le tournage sur Docteur Strange et le multivers de la folie est terminé et le film sortira le 25 mars 2022. Avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen sont Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Benedict Wong reprenant leurs rôles de Docteur Strange (2016). En outre, Xochitl Gomez rejoindra America Chavez, marquant les débuts en direct du personnage.

Cette nouvelle est née à Awards Chatter.

