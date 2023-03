Le Mandalorien : qui est le Dr. Pershing ?

guerres des étoiles-Ventilateurs profitent actuellement de nouveaux épisodes de la semaine après semaine Saison 3 Le Mandalorienqui est sur le service de streaming depuis début mars Disney+ sera affiché. Dans un nouvel épisode, il y a une réunion avec le Le scientifique du clonage Dr. Pershing des deux premières saisons, qui est connu pour avoir été après le sang du petit Grogu au nom du meilleur méchant Moff Gideon.

Nous reviendrons sur le personnage et sa connexion à l’univers Star Wars ici, y compris pourquoi nous pourrions être Avec Omid Abtahi semble si familier?

Qui est Omid Abtahi ?

L’acteur iranien Omid Abtahi est déjà connu dans de nombreuses productions télévisées et cinématographiques avant de jouer le rôle du scientifique clone motivé dans « Star Wars: The Mandalorian ». docteur Pershing éclos.

Par exemple, il est apparu dans la série de films à succès « The Hunger Games », a eu un rôle récurrent dans la série « American Gods » (2017-2021) et a également fait partie du casting de « Fear the Walking Dead ».

Il existe également des rôles parlants dans les séries de jeux vidéo populaires « Call of Duty », « Mafia », « Diablo » et « World of Warcraft ».

© Lucasfilm/Disney

Le scientifique clone et le sang de Grogu

docteur Pershing compte parmi les plus importants Scientifiques dans le domaine de la technologie du clonage et sert sous le commandement de Moff Gédéon (Giancarlo Esposito) pour l’Empire. Sa tâche est de trouver sur la planète volcanique Nevarro en utilisant analyses de sang le origine du pouvoir à la recherche dans le but de les utiliser pour des clones par transfusion sanguine.

Pour cela, il a besoin du sang de l’espèce à laquelle appartient le Maître Jedi Yoda et aussi Bébé Yoda alias Grogu entendu. Comme on le sait, Mando alias Din Djarin a été désigné comme chasseur de primes lors de la première saison pour mettre l’enfant entre les mains du Dr. Remettez Pershing – au nom de Moff Gideon.

Mais notre héros de l’histoire a décidé de ne pas extrader l’enfant, ce qui n’est que le début des ennuis. Ce faisant, il a épargné la vie du Docteur… la suite doit être connue.

© Lucasfilm/Disney

Quel rôle joue le dr. Pershing au retour de l’Empereur ?

Jusqu’ici c’était fini docteur Pershing dans le L’univers Star Wars peu connu. Un nouvel épisode de The Mandalorian, mettant en vedette l’officier impérial, devrait changer cela Élie Kane (Katy M. O’Brian) un autre lien avec l’Empire est établi. Tous deux ont servi pour Moff Gideon dans le passé et se retrouvent sur Coruscant.

Avec sa connaissance de la technologie de clonage il pourrait au cours de l’histoire aussi pour le Nouvelle République utile être. De plus, il y a de plus en plus de preuves qu’un Le retour de l’Empereur est prévu dans The Mandalorian.

Après tout, nous savons déjà qu’en Épisode 9 : L’Ascension de Skywalker le méchant principal de la saga Skywalker son supposé Mort via des expériences de clonage douteuses pourrait survivre.

Nous pouvons donc être curieux de voir quelle partie Dr. Pershing est crédité au fur et à mesure que la série progresse – et si le sang obtenu de Baby Yoda est utilisé pour le Ascension de l’Empereur est utile.