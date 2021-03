Instagram prépare également sa propre alternative au Clubhouse

Instagram travaille sur ses propres chats audio et sur un cryptage de bout en bout.

La grande limitation du soi-disant réseau social audio, Clubhouse, est que Il n’est disponible que sur iOS et que pour y accéder, vous devez être invité par un autre utilisateur, quelque chose dont leurs concurrents essaient de profiter pour positionnez-vous au plus vite sur Android et créez une plateforme sans invitation, avant que l’application Paul Davidson et Rohan Seth n’arrive sur le Google Play Store.

Eh bien, la dernière chose que nous savons, c’est qu’Instagram a déménagé et se prépare déjà votre propre clone de l’application de chat audio à succès.

Après Twitter, le prochain à créer son propre réseau social audio sera Instagram

Comme nous le disent les gars de XDA-Developers, Instagram prépare son propre clone du Clubhouse, qui pourrait être disponible très prochainement.

Si il y a quelques jours on vous parlait de l’arrivée de Spaces, l’alternative de Twitter au réseau social audio, à Android, c’est maintenant un autre des réseaux sociaux les plus importants du moment, Instagram, qui se développe. vos propres salles de discussion audio au sein de votre application.

Merci au chercheur d’application Alessandro paluzzi Nous avons eu accès à quelques captures d’écran de l’application Facebook, qui montrent comment cette nouvelle fonction apparaît dans l’interface Instagram. Ainsi, dans ces images, nous pouvons observer une icône de microphone à côté d’une icône de caméscope qui apparaît régulièrement dans les diffusions en direct de ce réseau social, qui a récemment lancé Live Rooms, une nouvelle fonction qui permet à jusqu’à quatre personnes de faire des spectacles en direct.

Bien que cette nouvelle fonctionnalité permettant de créer des salles de discussion audio soit relativement nouvelle, les experts affirment que Cette fonctionnalité a commencé à être testée il y a environ deux ans.

Le cryptage de bout en bout pourrait arriver sur Instagram très bientôt

Mais, en plus de travailler sur un clone de Clubhouse, Instagram concentrerait également ses efforts sur inclure le chiffrement de bout en bout dans vos discussions, quelque chose que, au sein du groupe d’applications mobiles appartenant à Mark Zuckerberg, seul WhatsApp possède actuellement.

En fait, l’idée du top manager de Facebook est que toutes vos applications de messagerie ont ce type de cryptage, avec l’idée qu’à l’avenir, ils pourront tous être unifiés en un seul.

