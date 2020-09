Voici comment regarder After We Collided en ligne

Est-ce qu’après notre collision sur Netflix? Si vous ne voulez pas aller au cinéma, voici comment et quand regarder After We Collided à la maison.

Enfin, le moment est venu. Après notre collision a finalement été libéré dans une poignée de pays, après avoir été retardé en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Jusqu’à présent, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et l’Irlande ont tous eu la chance d’avoir un aperçu du film, et plusieurs autres pays européens ont vu sa sortie le reste de la semaine. L’Australie et le Canada devraient recevoir le film plus tard dans le mois, la date de sortie aux États-Unis suivra début octobre.

Heureusement, AWC est également diffusé en VOD (Video On Demand). Donc, pour les fans qui ne se sentent pas suffisamment en sécurité ou qui ne peuvent pas se rendre au cinéma pour voir le film sur grand écran, il y aura une opportunité d’acheter le film en ligne et de le diffuser dans la sécurité et le confort de votre propre chambre.

Voici où et comment regarder Après notre collision en ligne

Après notre collision: comment regarder en ligne. Image: Divertissement Offspring

Où regarder Après notre collision en ligne

Après notre collision sera disponible à l’achat ou à la location sur 2 octobre – le même jour, il sort dans les cinémas aux États-Unis. D’après les informations que le compte Twitter officiel a partagées jusqu’à présent, il semble que la sortie de la VOD se produira à la même date pour chaque pays.

Le film sera disponible à l’achat sur Amazon, iTunes et Google Play, ainsi que sur tout autre service VOD disponible dans votre pays.

Nous ne sommes pas encore autorisés à en parler publiquement. Nous avons une date de sortie VOD, que nous espérons vous donner bientôt. Il viendra au Royaume-Uni. Les gars – Je sais que tout le monde veut des rendez-vous. Nous vous remercions de votre patience pour que tout continue de changer en raison de la pandémie. – Après la collision du film (@aftermovie) 20 août 2020

Volonté Après notre collision être sur Netflix?

Il n’y a actuellement aucune information indiquant si Après notre collision sera ajouté à Netflix. Mais vu comme Après est disponible en streaming sur la plate-forme, il est probable que cela se termine là-bas.

Après a été ajouté au service six mois après sa sortie en salles, ce qui signifie que les fans pouvaient voir Après notre collision sur la plateforme à un moment donné en 2021. Croisons les doigts!

