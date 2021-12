L’incroyable réaction de Spielberg à la fin d’une scène de West Side Story

Steven Spielberg Il a 75 ans et travaille depuis longtemps dans l’industrie cinématographique, où il est non seulement l’un des cinéastes les plus importants de l’histoire, mais est également considéré comme le père de film à grand succès, grâce à ce qu’il a fait avec Requin en 1975. Cette année, le directeur de Parc jurassique Il s’est donné le plaisir de s’acquitter d’une dette personnelle qu’il avait : la création de sa propre comédie musicale, qui a beaucoup de sens pour lui et toute sa famille.

Il y a quelques semaines, Spielberg a sorti le remake de West Side Story, la comédie musicale basée sur le travail de Broadway à partir de Arthur Laurent Oui Léonard Berstein. Bien qu’il n’ait pas très bien réussi au box-office, le film dirigé par Rachel Zegler Oui Ansel Elgort est très bien classé dans Tomates pourries, où il a une cote d’approbation de 92%.

Le sceau de Steven Spielberg Il a été noté dans chacun des plans de ce refaire qu’il ne s’agit pas d’une copie image par image du film de 1961, mais qu’il est plutôt chargé de moderniser à la fois certains messages (déjà avancés pour l’époque) et la construction des numéros musicaux et de leurs plans. Les efforts du réalisateur ont payé, mais le travail de ses acteurs y est aussi pour beaucoup, avec lequel il semble avoir très bien accroché.

Ce vendredi, une séquence des coulisses est devenue virale, où vous pouvez voir Spielberg accompagné d’une grande partie du casting qui a donné vie à les jets. Après avoir revu la séquence filmée, tout le monde se met à crier alors que le cinéaste ne cache pas son sourire et partage la joie avec ses clients. Peut-être que ce même sourire sera vu le 27 mars, lorsqu’un nouvel épisode de Les Oscars, où l’on pense que ce réalisateur emblématique sera, au moins, nominé et participera aux principales catégories.

Le meilleur film de Steven Spielberg

Le réalisateur de 75 ans a plus de 30 crédits en tant que réalisateur et la plupart de ses productions sont considérées comme des classiques. Mais s’il faut penser au meilleur de tous, il y en a un qui, selon Tomates pourries, se démarque des autres. Il s’agit de ET : l’extraterrestre, qui a un taux d’approbation de 99%. Le podium est complété, avec 98% chacun, Requin Oui la liste de Schindler.

