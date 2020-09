Nintendo sort un jeu Super Mario Bros pour le 35e anniversaire ! (Game and Watch)

Nintendo revient à la case départ avec une version moderne de sa console Game & Watch originale qui a été remaniée avec un écran LCD couleur. Elle permet de jouer à Super Mario Bros. en l’honneur du 35e anniversaire de la franchise. La nouvelle a été annoncée lors d’une présentation surprise de Nintendo Direct.

En plus de Super Mario Bros., le jeu de poche peut également jouer à Super Mario Bros : The Lost Levels (sorti au Japon sous le nom de Super Mario Bros. 2) et une version mise à jour de Game & Watch : Ball that stars Mario (au lieu de Mr. Game & Watch).

La conception est basée sur la manette originale de 1980 et, comme le dispositif original de Game & Watch, elle fonctionne également comme une horloge numérique, qui comprend 35 “petites touches” et des Easter eggs pour célébrer l’anniversaire.

Le Game & Watch : Super Mario Bros sortira le 13 novembre en “production limitée” pour 49,99 $.