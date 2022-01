Gal Gadot fournit une mise à jour prometteuse Wonder Woman 3

Gal Gadot a fourni une brève mise à jour sur le développement de la prochaine suite de DC, Wonder Woman 3, assurant aux fans du super-héros amazonien que les choses avancent bien. En parlant avec InStyle, l’actrice, qui reprendra le rôle de Diana Prince AKA Wonder Woman dans le trio, n’a pas été en mesure d’offrir trop de détails, Gal Gadot a révélé que le script est actuellement en cours d’élaboration, avec plans en place pour commencer le tournage en 2023.

« Nous développons le script en ce moment. Nous commencerons probablement dans un an et demi environ.

La suite de Wonder Woman 1984 a officiellement reçu le feu vert à la fin de l’année dernière, la vedette principale Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins étant toutes deux sur le point de revenir. La réalisatrice Patty Jenkins, qui a jusqu’à présent réalisé les deux films de la Wonder Woman franchise, a confirmé la nouvelle lors du dernier événement DC FanDome en déclarant : « Nous sommes très excités à propos de Wonder Woman 3. Gal (Gadot), qui est tellement déçu de ne pas être là, qui est la personne la plus occupée au monde, avec maintenant trois les petits enfants et le tir. En plus de révéler que Lynda Carter reviendra également pour le troisième film, Jenkins a conclu en disant que « Nous sommes tous les trois très excités par certaines choses à venir avec Wonder Woman 3. »

Gal Gadot a fait ses débuts sur grand écran en tant que Wonder Woman en 2017, avec sa première sortie la plongeant au cœur de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle elle s’implique dans le conflit tout en traquant Arès, un ennemi de longue date des Amazones et celui qu’elle croit être la cause de la Grande Guerre. Une suite, Wonder Woman 1984, a suivi en 2020 et a vu le guerrier surpuissant de Gadot vivre au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. L’histoire trouve Diana en conflit avec non pas un, mais deux ennemis redoutables sous la forme de Barbara Ann Minerva alias Cheetah, et le mystérieux magnat des médias, Maxwell Lord.

Alors que le premier Wonder Woman a été très acclamé et reste l’une des meilleures sorties de l’univers cinématographique de DC, les critiques et le public ont été beaucoup moins séduits par Wonder Woman 1984. Grâce à des rythmes et des actions très discutables de certains personnages, le suivi des années 1980 a rencontré des critiques mitigées, de nombreux critiques contestant le scénario de Patty Jenkins, Geoff Johns et Dave Callaham.





Détails de la parcelle pour Wonder Woman 3 sont actuellement gardés secrets, mais Gal Gadot a déjà exprimé son désir de laisser le passé derrière elle et de suivre Diana Prince dans le monde moderne. « Je n’irais pas dans les années 60 ou 40 avec Wonder Woman », a expliqué Gadot. « J’ai l’impression que le passé a été bien géré, et maintenant il est temps de passer à autre chose. »

Gal Gadot peut ensuite être vu dans le cadre de la distribution d’ensemble de stars de Mort sur le Nil. Réalisé par Kenneth Branagh, la suite d’Agatha Christie devrait sortir en salles le 11 février 2022, par 20th Century Studios.





