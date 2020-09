Véritables écouteurs sans fil de moins de Rs 2000: Redmi Earbuds S, pTron Bassbuds Urban Review Snapshots

Ameya Dalvi03 sept. 2020 15:07:04 IST

Il est temps d’examiner de plus près deux autres produits de la catégorie économique TWS (true wireless). Il y a quelques semaines, nous avons fait la lumière sur les écouteurs Boult et Soundcore dont le prix était inférieur à 3 000 Rs. Cette fois, nous avons une paire de Xiaomi et de pTron dont le prix est inférieur à 2000 Rs chacun. Bien sûr, on ne peut pas attendre le monde de ces écouteurs à très petit budget, mais il est bon de voir (d’entendre) la qualité du son s’améliorer régulièrement à ce prix. Voyons donc de quoi il faut faire, si vous avez un budget serré.

Critique des écouteurs Redmi S

Les écouteurs Redmi S existent depuis quelques mois, mais il m’est arrivé de les mettre la main récemment. Je suis généralement un peu méfiant quant à la qualité audio des écouteurs TWS à petit budget, mais ceux-ci ont une signature sonore étonnamment bonne. Non seulement le son, mais aussi la qualité de fabrication et la finition impressionnantes vous émerveillent également de leur prix. Ils sont IPX4 résistants aux éclaboussures et à la transpiration, et vous pouvez les emmener en toute sécurité à la salle de sport ou pour faire du jogging. Les minuscules bourgeons s’adaptent bien à l’oreille et ne causent aucune gêne. Ils offrent une isolation acoustique passive plus que décente avec des embouts en silicone de taille correcte.

Il y a un bouton multifonctionnel juste à l’arrière de chaque bouton, mais la fonctionnalité est limitée. Vous pouvez l’utiliser pour répondre / mettre fin aux appels, lire / mettre en pause des pistes ou invoquer l’assistant virtuel. Mais les boutons ne vous permettent pas de contrôler le volume ou de sauter des pistes. Vous devez utiliser l’appareil source pour cela. C’est assez étrange que Xiaomi ait choisi de sauter cela. Les écouteurs Redmi S sont compatibles Bluetooth 5.0 et il n’y avait absolument aucun problème à les coupler avec le téléphone. La portée sans fil est de près de 10 mètres avec une ligne de vue dégagée, et plus de la moitié avec un mur en béton entre les deux.

La qualité sonore est étonnamment bonne pour ce segment, malgré les écouteurs ne prenant en charge que les codecs SBC. La basse est adéquate et percutante. Les voix sont assez nettes et la séparation des instruments est également acceptable, compte tenu de son prix. Les aigus sont agréables et nets sans aucune sibilance. La scène sonore, comme prévu, n’est pas trop large. En bref, la sortie sonore atteint un point idéal et est assez agréable dans différents genres – quelque chose que je ne me souviens pas avoir dit à propos des écouteurs TWS de moins de 2000 roupies à ce jour. La qualité sonore transcende certainement la fourchette de prix, mais gardez-la réelle et ne vous attendez pas à ce qu’elle fonctionne mieux que quelque chose de deux fois plus cher.

La qualité des appels n’est cependant pas aussi impressionnante. Vous pouvez entendre clairement la personne sur la ligne, mais vous n’êtes pas entendu aussi clairement par l’autre personne. De plus, un peu de bruit ambiant s’infiltre à l’extérieur. La qualité des appels est acceptable dans les limites les plus calmes de votre maison ou de votre bureau. La durée de vie de la batterie est moyenne pour les normes d’aujourd’hui, mais les écouteurs offrent ce qu’ils promettent dans la fiche technique. Vous obtenez environ 3,5 heures des écouteurs sur une charge complète et un peu moins de 9 heures avec le boîtier de charge compact, vous donnant ainsi 12 heures de lecture audio. Le boîtier dispose d’un connecteur micro USB pour le chargement, ce que je ne lui reprocherai pas étant donné son prix de vente.

Pour résumer, les écouteurs Redmi S sont sans doute les meilleurs écouteurs TWS que j’ai rencontrés jusqu’à présent sous Rs 2000. Ce qui les retient, c’est la qualité moyenne des appels, la durée de vie de la batterie et les commandes de lecture très limitées.

Avantages:

Léger et agréable à porter

Bonne qualité sonore pour le prix

Bonne qualité de construction et finition

IPX4 résistant à la transpiration

Appairage simple et rapide

Les inconvénients:

Impossible de contrôler le volume ou de sauter des pistes à l’aide des boutons sur les écouteurs

Qualité d’appel moyenne

Évaluation: 3,8 / 5

Prix: 1 799 Rs

Test du pTron Bassbuds Urban

Les écouteurs pTron Bassbuds Urban sont une paire encore plus abordable de véritables écouteurs sans fil. J’ai déjà testé quelques produits de la société et ils étaient tous les deux assez bons pour le prix. J’avais donc envie de les essayer. Après les avoir testés un certain temps, il me semble que pTron s’est davantage concentré sur les fonctionnalités que sur la qualité sonore réelle. Ils sont assez légers et s’adaptent bien à l’oreille avec les embouts auriculaires appropriés, mais l’isolation du bruit n’est pas aussi bonne qu’avec les écouteurs Redmi S. En outre, ils ont l’air et se sentent un peu trop plastiques. Ce n’est pas le cas avec l’étui de chargement; il a l’air raisonnablement élégant avec une finition en cuir et un indicateur de niveau de batterie.

La qualité sonore des Bassbuds Urban est au mieux moyenne. Il y a une quantité notable de basses mais ce n’est ni serré ni percutant. De même, les aigus tombent un peu trop tôt et manquent d’un avantage. Les voix sont assez claires, mais la séparation des instruments est loin d’être idéale. Mais encore une fois, nous parlons d’écouteurs de 1500 roupies, et il faut être réaliste quant à ce à quoi s’attendre à ce prix. Cela dit, le Bassbuds Lite de la même société qui vend pour Rs 899 sonne presque le même. Je ne vois aucune excuse pour ne pas améliorer davantage le son dans cette paire, avec le prix plus élevé.

Vous obtenez ici des commandes tactiles, que vous ne voyez généralement pas dans ce budget. Cependant, je les ai trouvés erratiques. Un simple tap sur le bouton gauche / droit diminue / augmente le volume, un double tap est utilisé pour lire ou mettre en pause des pistes et un triple tap pour sauter à la piste précédente ou suivante. Bien que le simple tap ne soit pas un problème et que le double-tap fonctionne également correctement la moitié du temps, le triple tap est l’endroit où les écouteurs ont du mal à enregistrer les trois entrées. J’ai essayé de changer la fréquence des tapotements mais je n’ai pu faire les choses correctement que 20% du temps. À d’autres occasions, cela changerait le volume ou mettrait le son en pause. Il est préférable d’ignorer les pistes du téléphone lui-même.

Les pTron Bassbuds Urban sont assez bons pour la qualité des appels, les deux parties étant entendues haut et fort à l’intérieur. À l’extérieur, un peu de bruit ambiant s’infiltre, mais vous êtes toujours audible. Ils s’adaptent bien à l’oreille et ne ressortent généralement pas pendant un jogging ou une séance d’entraînement. Cependant, il n’y a pas de classification IP pour la résistance à la sueur ou aux éclaboussures, il y a donc un point d’interrogation sur sa durabilité si vous transpirez avec ces écouteurs.

La batterie dure environ 4 heures de lecture audio pour les écouteurs et l’étui de chargement fourni parvient à les charger un peu plus de deux fois. Ainsi, vous obtenez une batterie de secours globale d’environ 13 heures, ce qui est raisonnable pour ce budget. Un autre avantage de ces écouteurs Bluetooth 5.0 est qu’ils sont faciles à coupler et qu’il n’y a pas eu de problèmes de synchronisation entre les boutons gauche et droit, ni de problème de portée sans fil (près de 10 mètres). Ceux-ci ne prennent également en charge que les codecs SBC via Bluetooth.

Tout est dit et fait, vous en avez pour votre argent ici, mais rien de plus. Si vous voulez une meilleure qualité sonore dans ce budget, vous pouvez opter pour les Redmi Earbuds S pour Rs 300 de plus. Pour une qualité audio encore meilleure, un tour de cou sans fil comme le pTron Zap qui se vend quelques centaines de sons de moins et qui vous servira mieux; il dure plus de 20 heures sur une seule charge.

Avantages:

Léger et agréable à porter

Bonne qualité d’appel pour le segment

Étui de chargement cool

Appairage simple et rapide

Abordable

Les inconvénients:

Construction en plastique

Commandes tactiles erratiques

Qualité sonore inférieure à la moyenne

Pas de classification IP pour la résistance à la sueur / à l’eau

Évaluation: 3.3 / 5

Prix: Rs 1 499



