Réaction divisée des fans de Twilight aux nouvelles des séries télévisées – "Je ne peux pas ne pas le regarder !"

Optoma UHZ50 - Vidéoprojecteur laser UHD 4K

Projecteur laser connecté 4K UHD dédié aux divertissements Vivez une toute nouvelle expérience cinématographique dans le confort de votre salon. Le projecteur laser Optoma UHZ50 offre une résolution 4K UHD éclatante pour des images nettes, une clarté et un dynamisme exceptionnels pour les films, les séries télévisées, les jeux ou encore les retransmissions sportives. Avec le Mode Enhanced Gaming inclus, les joueurs peuvent profiter d'un temps de réponse rapide de 16,7 ms en 4K et 60Hz et 4ms en 1080P et 240Hz. Doté des dernières technologies et fonctionnalités, ce projecteur bénéficie d'une compatibilité HDR et HLG, de trois entrées HDMI 2.0, d'un contrôle vocal, d'applications de streaming et d'un lecteur multimédia intégré. La technologie laser offre une précision de couleur exceptionnelle et durable avec une couverture DCI-P3 étendue - parfaite pour recréer l'expérience cinéma directement à la maison. Points forts : Résolution ''True 4K UHD'' et technologie laser : Compatible HDR et HLG Lumineux : 3000 ANSI lumens Optimisé pour une expérience de jeu fluide : Temps de réponse de 16.7ms en 4K et 60Hz, 4ms en 1080p et 240Hz Installation facile et flexible : Correction géométrique 4 angles, zoom 1.3x zoom et lens shift vertical Du divertissement sur grand écran : Diffusez de plus larges images grâce à votre projecteur ! Profitez d'une image allant jusqu'à 300''*, aucune TV traditionnelle ne pouvant atteindre de telles dimensions. Parfait pour créer sa propre salle de cinéma chez soi la plus immersive possible ! * La taille de l'image va dépendre de la surface disponible (taille du mur et distance) ainsi que les conditions de luminosité ambiantes. Projecteur lumineux * : Le projecteur Home Cinéma Optoma UHZ50 est idéal pour toutes les pièces éclairées* : il offre une luminosité élevée, des couleurs vives et éclatantes, ainsi que des images ultra-réalistes. Parfait pour visionner des retransmissions sportives, vos séries et films préférés ou encore jouer aux jeux vidéo entre amis ou en famille. *Sans lumière directe du soleil ni lumière dirigée sur l'écran Véritable résolution 4K UHD : La résolution 4K UHD offre des images plus nettes et réalistes ainsi que des couleurs plus riches. Grâce à cette résolution, vous pourrez vous installer plus près de votre écran et profiter d'une expérience plus immersive. Le projecteur DLP Optoma UHZ50 est doté de la certification ? ?True 4K UHD'' de CTA (Consumer Technology Association) : ils sont capables de projeter 8.3 millions de pixels à l'écran. Quatre fois plus de détails que du Full HD et deux fois plus qu'une technologie concurrente offrant seulement 4.1 millions de pixels. Compatible HDR et HLG : Le projecteur Optoma UHZ50 est capable de recevoir et diffuser du contenu HDR10 et Hybrid Log Gamma (HLG). Ce projecteur Optoma permet d'afficher du contenu avec plus de détails et de texture. Les objets paraissent plus solides et réels : tous les détails apportent une réelle profondeur dans l'image. Amazing...