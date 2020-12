Voici comment obtenir le badge 2021 sur TikTok

Voulez-vous obtenir le badge 2021 de TikTok sur votre profil? Voici un guide étape par étape sur la façon de le déverrouiller et de l’ajouter.

À bien des égards, TikTok a été l’une des parties les plus importantes de 2020. Il nous a divertis pendant le verrouillage, il a appris à certains d’entre nous à cuisiner, il a aidé les petites entreprises à survivre à la pandémie, il a fait monter les chansons au sommet des classements. … mais il est maintenant temps de se tourner vers 2021.

TikTok vient de lancer sa première fonction de rembobinage, similaire à Spotify Wrapped et à la tendance Instagram Top 9. ‘Year On TikTok’ montre aux fans les vidéos les plus vues, les chansons les plus jouées et toutes les autres statistiques importantes des 365 derniers jours.

Parallèlement, ils ont également lancé un nouveau badge 2021 sophistiqué qui se trouve sur votre photo de profil. Mais comment l’obtenir?

Voici un guide étape par étape sur la façon de déverrouiller le badge 2021 de TikTok et de l’ajouter à votre profil.

Comment obtenir le badge TikTok 2021. Image: Chesnot / , @charlidamelio via TikTok

Comment débloquer le badge 2021 sur TikTok

Pour déverrouiller le badge 2021 sur TikTok, vous devez partager votre vidéo Year On TikTok. Une fois que vous avez généré votre rapport et partagé la vidéo sur votre profil, vous aurez alors accès au badge 2021 que vous pouvez ajouter à votre photo de profil.

Pour obtenir votre vidéo Year On TikTok, vous devez accéder à la page Découvrir, appuyer sur la bannière « Year On TikTok », puis appuyer sur « Commencer ». Une fois que vous avez fait défiler, appuyez sur « Publier sur TikTok » pour déverrouiller le badge.

Comment ajouter le badge TikTok 2021 à votre profil

Une fois que vous avez publié votre vidéo Year On TikTok sur votre profil, le badge 2021 sera automatiquement ajouté à votre photo de profil.

S’il n’apparaît pas, voici comment l’ajouter manuellement:

1) Trouvez un autre utilisateur qui possède le badge. Vous pouvez le faire en recherchant le hashtag # 2021Badge ou en cliquant sur le TikTok ci-dessous.

2) Accédez à leur profil et appuyez sur le badge sur leur photo de profil en haut de leur page.

3) Appuyez sur «Obtenez votre badge» et il devrait apparaître sur votre photo de profil. (Cela n’apparaîtra que si vous avez publié votre vidéo Year On TikTok.)

De rien! Au revoir!

