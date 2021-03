Seagate nous prépare des disques durs de 100 To, ils espèrent les avoir prêts en 2030 grâce à la technologie HAMR

Nous sommes en 2021 et la chose normale pour un ordinateur de bureau est d’avoir un disque SSD et peut-être un disque dur de 4, 8 To ou 12 To. Il existe des disques traditionnels jusqu’à 20 To, mais ces limites seront dépassées dans quelques années.

C’est du moins ce qu’il prétend Seagate, à qui Technologie HAMR permettra la mise sur le marché d’unités de 50 To en 2026. Cette capacité atteindra 100 To d’ici 2030, et peu de temps après, ils affirment qu’ils atteindront des disques durs de 120 To qui laisseront complètement derrière eux les capacités que nous gérons aujourd’hui.

Disques durs pour alimenter

Seagate commercialise déjà des disques 3,5 pouces d’une capacité de 20 To basés sur la technologie HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). Ce système permettra à l’entreprise augmentez la densité d’enregistrement sur vos platines de 20% par an, ce qui se traduira par des unités de capacité croissante.

Les responsables de l’entreprise ont précisé que la technologie PMR (Perpendicular Magnetic Recording) atteint ses limites et que les augmentations de capacité avec des unités de ce type se limitent à une amélioration de 1 ou 2 To dans ces unités. « Avec la technologie HAMR, nous serons autorisés à sauter par étapes de 4, 6 et même 10 To en une seule fois« .

La technologie HAMR est importante car elle semble donner Marge de manœuvre les disques durs traditionnels ont donc encore du sens.

Il nous faudra encore voir des unités qui, par exemple, atteignent 40 To sur le marché – Western Digital l’a également souligné depuis longtemps – et en fait l’augmentation de la densité implique également changements dans le type de soutien qui est utilisé.

Des plats actuels en aluminium ou en verre ou des disques avec un film nanogranulaire, nous passerons à des plats avec des films magnétiques spéciaux avec de nouvelles compositions qui nous permettent d’atteindre ces densités d’enregistrement de données qui deviendront supérieur à 8 térabits par pouce carré au début de la prochaine décennie, alors qu’il est maintenant d’environ 1,3 Tbits par pouce carré.

Cette capacité accrue s’accompagnera de performances plus élevées, ce qui sera réalisé avec une méthode assez simple: l’augmentation du nombre de têtes de lecture et d’écriture («actionneurs»). Seagate développe déjà sa technologie Mach.2 avec deux de ces têtes et l’a déployé sur certains disques expérimentaux, mais cela devrait devenir la norme à l’avenir lorsque les disques de 30 To deviendront la norme.

Bien que l’augmentation de la capacité et des actionneurs rende tout plus complexe et plus coûteux à produire, chez Seagate, ils garantissent que les disques durs traditionnels continuera à offrir un coût par gigaoctet inférieur à celui des disques SSD. Il semble donc que le binôme entre l’un et l’autre continuera à être une réalité pendant longtemps.

Via | Matériel de Tom