Plus de 100 millions de téléchargements et de transactions frauduleuses: désinstallez cette application

Désinstallez VivaVideo au plus vite: le célèbre éditeur vidéo cache des logiciels frauduleux qui peuvent vous abonner à des services payants.

Avant de poursuivre la lecture, assurez-vous que l’application VivaVideo n’est pas installée sur votre mobile. Et si c’est le cas, tu ferais mieux retirez-le de votre appareil immédiatement, à moins que vous ne souhaitiez entrer dans un réseau entier de plus de 20 millions de transactions frauduleuses effectuées via ladite application.

Ceci est précisé par le blog du cabinet spécialisé en cybersécurité en amont, où ils font écho aux techniques mises en œuvre par les créateurs de ce célèbre éditeur vidéo pour profit contraire à l’éthique profitant de sa popularité.

Et c’est qu’au cours des derniers mois, l’application a montré annonces invisibles aux utilisateurs, en plus de souscrire aux services prime sans votre consentement. Selon les estimations, l’entreprise derrière VivaVideo aurait pu recevoir près de 27 millions de dollars à travers ces types de techniques sinon pour le système anti-fraude d’Upstream.

VivaVideo, à nouveau au centre de la polémique sur la fraude publicitaire

Ce n’est pas la première fois que cette application se situe au centre de l’ouragan par problèmes de sécurité dérivé des mauvaises pratiques de ses développeurs.

Déjà à l’été de cette année, nous devions mettre en garde contre un logiciel espion caché dans cette application, qui aurait pu infecter plus de 100 millions d’appareils Android dans le monde.

Aujourd’hui, plus d’un million de terminaux dans 19 pays différents semblent avoir succombé aux nouvelles techniques frauduleuses de VivaVideo. Parmi eux, on parle de fraude publicitaire Consiste à essayer d’effectuer des transactions provenant de l’application, via des publicités invisibles ou cachées.

C’est certainement dommage, car en termes de fonctionnalités, interface et facilité d’utilisation, VivaVideo pourrait être l’un des meilleurs éditeurs vidéo pour Android. Mais les techniques mises en œuvre par QuVideo Inc., une société de développement d’origine chinoise en charge de la création de cette application, l’ont fait tomber dans le sac de des applications que personne ne devrait plus jamais utiliser.

