À partir du 1er janvier, vous ne pourrez plus écouter la radio depuis votre smartphone

Départ Récepteurs radio FM à partir de 2021 toujours inclus dans des millions de téléphone intelligent sera actif dans toute l’Italie illégal; les fabricants ne pourront plus vendre des appareils avec ces composants actifs, et devront également désactiver ceux présents dans les gadgets déjà vendus et actuellement entre les mains des clients. L’un des premiers fabricants à se conformer à la directive est le coréen Samsung, qui prend déjà des mesures via des mises à jour supprimer l’application d’écoute la radio de ses smartphones; cependant, les autres marques devront bientôt s’adapter.

L’histoire est le résultat absurde de l’entrée en vigueur de la loi no. 205/2017, une disposition destinée à promouvoir l’adoption de la radio numérique mais cela aurait pu être beaucoup mieux écrit. En fait, le texte prévoit que quiconque vend des appareils électroniques avec une fonctionnalité radio inclut également en leur seinet les puces nécessaires pour recevoir et décoder le signal DAB, ou diffusion audio numérique; cependant, ces puces sont pratiquement inexistantes dans le domaine des smartphones, à tel point que pour satisfaire la demande, les fabricants seront obligés de supprimer le support des récepteurs FM, qui sont toujours populaires sur les modèles plus anciens et plus chers.

Les smartphones auraient pu être exclus de l’obligation car ils sont déjà en mesure de recevoir des signaux radio en qualité numérique – en ligne sur des navigateurs Web, via les applications de stations individuelles ou en utilisant des agrégateurs tels que TuneIN. Le décret Sblocca Cantieri a cependant confirmé que ces dispositifs devant la loi ils doivent être assimilés à tous les autres types des appareils radio, c’est pourquoi Samsung a déjà commencé à se déplacer pour désactiver les tuners des smartphones de la région depuis le début du mois. Le groupe n’a en fait aucun moyen de désactiver la fonctionnalité uniquement sur les téléphones qui n’ont pas encore été vendus et de la laisser sur des produits déjà entre les mains des clients, et doit se déplacer en masse. Bientôt, d’autres fabricants le feront probablement aussi avec des modèles de smartphones qui incluent des récepteurs FM.

En réalité, le tuner radio interne des smartphones est encore souvent utilisé pour au moins deux bonnes raisons. Le premier est que il ne nécessite pas de connectivité de données pour ne fonctionner ni une bonne réception du signal 3G ou 4G; le composant ne capte que les stations de radio à portée du répéteur, mais pour celles-ci, il garantit une écoute ininterrompue sans impact sur les gigaoctets de la connexion Internet. La deuxième raison est que le récepteur FM fait simplement ce qu’on lui demande, et il le fait avec simplicité: sans bannières publicitaires, options pour trouver votre chemin, catalogues de milliers de stations, choix sponsorisés et achats intégrés avec des fonctionnalités à débloquer. Même aujourd’hui, en bref, une tranche non négligeable d’utilisateurs veulent simplement avoir une radio FM facile à utiliser entre leurs mains; à partir de l’année prochaine, ce besoin ne pourra plus être satisfait.