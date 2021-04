Comment l’adultification des enfants noirs conduit à des meurtres par la police

Je n’ai jamais été beaucoup pour les statistiques, mais si vous êtes Noir en Amérique, il semble exact de dire que les Noirs meurent à un rythme alarmant dans ce pays au nom du maintien de la voie américaine – c’est-à-dire du racisme.

Je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est un événement quotidien, et au traumatisme qui a été enfoui profondément dans les corps des Noirs américains, ça l’est.

C’est absolument tous les jours que nous mourons.

Nous subissons le traumatisme de générations antérieures à ceux qui sont toujours ici avec nous aujourd’hui, mais en plus, nous subissons le traumatisme quotidien d’être Noir en Amérique – être Noir et s’engager avec les médias, assister au meurtre après le meurtre de nos skinfolk.

L’inquiétude nous tue tous les jours, c’est juste une mort lente dans la façon dont nous ne discutons pas beaucoup car ce n’est pas aussi perçant et donc aussi perceptible qu’une balle ou un étranglement.

Ensuite, il y a la violence sanctionnée par l’État contre les corps noirs, qui s’est avérée sans fin.

De la mort de la mère pendant l’accouchement à celle de la mère qui ne vit que pour voir ses enfants mourir aux mains de flics et de Samaritains blancs «debout», l’échelle est le pire cauchemar de toute mère, blanche ou noire.

Trop souvent, c’est le cauchemar de la mère noire actualisé comme un remake raciste de « Nightmare on Elm Street » de Freddie Kreuger.

Et à peu près pareil, nous savons tous comment cela se termine – à chaque fois.

Avec chaque justification faite pour tuer des Noirs, et plus encore des enfants noirs, on ne s’attend pas à ce que l’Amérique change.

Mais nous sommes à notre tour obligés de marcher sur des kilomètres de coquilles d’œufs en apprenant à nos enfants à éviter les sweats à capuche (Trayvon Martin), les jouets (Tamir Rice), et en recherchant la protection de la police (Ma’Khia Bryant).

Oui, bien que l’Amérique soit apparemment confuse quant à savoir si elle veut utiliser les enfants noirs comme cible ou se battre pour leur droit de naître dans une vie qui leur laisse une cible sur le dos en hypersurveillant les droits reproductifs des femmes noires.

Ce pays n’a laissé aucune place à la confusion des parties concernées, car non seulement nous demandons à nos enfants de renoncer au luxe de l’enfance, mais les actions des Américains ont clairement montré qu’il n’est pas sûr pour nous de créer la vie.

Donc, pour ceux d’entre nous qui n’ont pas d’enfants, nous vacillons – nous nous demandons si un enfant noir mérite d’être né égoïstement dans un monde qui les considère comme moitié humain, moitié bête, plutôt que comme entièrement humain et méritant la vie. .

Indépendamment de tout ce que Ma’Khia Bryant a fait ou n’a pas fait dans cette vidéo, ce pays bâti sur le racisme a décidé qu’elle était une menace qui valait la peine d’être tuée il y a des siècles.

Peu importait que Bryant ait des antécédents de traumatisme dans son enfance – l’esclavage a jeté les bases de ce qui est maintenant reconnu comme un biais d’adultification.

Bien que le biais d’adultification puisse arriver à tous les enfants, il arrive de manière disproportionnée aux enfants qui sont noirs, bruns et / ou pauvres.

Vous connaissez toutes ces études dans les livres sur le développement de l’enfant et tout ce que nous avons appris sur le cerveau des enfants, comme le fait que le lobe frontal n’est pas complètement développé avant l’âge de 25 ans?

Le lobe frontal est responsable du contrôle des impulsions, de la résolution de problèmes, de la communication et des comportements sexuels.

Ouais, eh bien, avec les enfants noirs, toutes ces découvertes sont ignorées en raison de l’idéologie selon laquelle les Noirs ne sont pas des gens mais des biens meubles, qui a été créée pour justifier l’holocauste qui était la traite transatlantique des esclaves et qui est maintenant connue sous le nom de complexe industriel carcéral. .

L’ironie du fait que nous sommes considérés comme des animaux et donc incapables de contrôler notre impulsion à agir … animaliste, est que cette couche de racisme connue sous le nom d’adultification – dans laquelle la société considère les filles noires comme plus conscientes sur le plan cognitif et moins innocentes dans leurs actions par âge. 5 et les garçons noirs de 11 ans par rapport à leurs pairs blancs – cela implique apparemment que, à un certain niveau, nos enfants sont plus capables que les animaux.

Mais je m’éloigne du sujet, car cela s’est avéré être l’un des stéréotypes les plus dangereux pour sarcler le pays en raison du racisme.

Le fait de considérer les Noirs comme des animaux a réussi à façonner la façon dont nous sommes perçus sexuellement et autrement.

Cela signifie que c’est aussi la raison pour laquelle tant de filles noires sont victimes de trafic sexuel sans même une annonce de personnes disparues sur un carton de lait.

C’est la raison pour laquelle les filles noires sont arrêtées pour «prostitution» alors que la prostitution implique un choix et, eh bien, le mot «fille» nous fait savoir qu’il n’y aurait rien de consensuel à la transaction.

Un bon exemple de cela est Cynthoia Brown, une fille qui a été victime de trafic sexuel et placée à tort en prison à 16 ans pour avoir assassiné un homme qui l’a achetée à des fins sexuelles.

Elle l’a fait 15 ans avant d’être libérée avec clémence!

Non seulement l’adultification aide à la construction du pipeline école-prison, mais c’est aussi la raison pour laquelle les enfants noirs sont punis plus sévèrement (qu’il s’agisse de prison ou de mort).

Donc, dans le cas de Ma’Khia Bryant, 16 ans, elle n’avait rien à venir malgré les informations selon lesquelles elle aurait peut-être appelé la police. Malgré les informations selon lesquelles elle était une enfant qui utilisait peut-être un couteau pour conjurer l’attaque de deux adultes, elle n’avait rien à venir juste parce que la police est entraînée à tirer pour tuer quand il y a une menace, et étant donné que les Noirs sont considérés comme des bêtes, comment pouvons-nous jamais ne pas être une menace?

Il n’y a pas de politique de respectabilité ou de conformité qui fera que les Blancs pensent que les vies des Noirs méritent d’être sauvées sans un changement de masse dans le récit de longue date des Noirs.

Des siècles de conditionnement doivent d’abord être annulés parmi les Blancs, puis les Américains dans leur ensemble pour changer cette rhétorique anti-noire afin que la police ne réponde pas toujours aux corps noirs avec une peur injustifiée.

Cette peur est déraisonnable et injustifiée parce que c’est la peur que les Blancs ont créée pour craindre d’inciter leur peuple à croire en des mythes comme le crime Black on Black, ou qu’Emmett Till était une menace pour cette femme blanche haineuse parce que son sifflet était considéré comme sexuel. et non le grignotage innocent d’un air un après-midi d’été.

Nous pouvons enregistrer la police, mettre les mains sur le volant, nous pouvons coopérer complètement – et pourtant, un enfant noir sera assassiné.

Couteau ou pas. Vraie menace ou pas.

À l’opposé, les enfants blancs et leurs parents ont la grâce d’être déposés chez eux pour qu’ils décident en privé de mesures punitives raisonnables.

Pendant ce temps, des adultes blancs tirent sur les cinémas et les spas, et ils sont doucement pris en charge par la police et ont prolongé la grâce d’une «mauvaise journée». Les médias minimisent leur âge, se référant aux tireurs de 18 ans comme des enfants, tout en se référant aux véritables enfants noirs en tant qu’adultes comme moyen de diffamer, puis de justifier le meurtre d’enfants noirs.

C’est l’adultification et la réalité pour les enfants noirs.

L’adultification affecte l’éducation que les enfants noirs reçoivent, car ils sont expulsés injustement et de manière disproportionnée ou même jugeant la littérature noire trop torride et inappropriée, ne donnant ainsi pas accès à la littérature permettant une représentation en dehors des personnages de soutien stéréotypés dans des romans comme «To Kill a Mockingbird» où les blancs deviennent des sauveurs.

Les filles noires renvoyées à la maison pour des infractions au code vestimentaire, en particulier celles qui les sexualisent, plutôt que de considérer qu’une famille pourrait ne pas être en mesure de se payer des vêtements qui «vont» ou que la suprématie blanche dicte que les vêtements soient créés pour un ensemble de normes blanches, la taille du corps incluse pourrait ne pas «convenir» à la façon dont les écoles l’exigent ridiculement.

Encore une fois, cela dépeint les filles noires comme des femmes sexuelles, cédant la place au vieux trope «jézabel» – la femme noire à l’appétit sexuel insatiable qui a besoin d’être «apprivoisée».

Bien que l’adultification puisse sembler différente en fonction de l’identité intersectionnelle d’une personne, comme je l’ai mentionné plus tôt, elle peut arriver à n’importe qui et être perpétuée par l’un de nous.

L’adultification se produit également au sein des ménages, et de manière disproportionnée en fonction du sexe.

Les garçons deviennent des garçons, tandis que les filles sont élevées pour être fortes, assumer la majeure partie des tâches ménagères et assumer la majeure partie des responsabilités en tant que moyen de les préparer à prendre soin des hommes dans leur vie.

On peut soutenir que ce type d’adultification a cédé la place au système juridique de la frat house qui perpétue la culture du viol au lieu de tenir les hommes responsables de l’agression sexuelle.

«Les garçons seront des garçons», c’est ce qu’ils disent plus ou moins face aux victimes de viol.

Tu vois? Chaque jour que je suis noir et femme en Amérique est une mauvaise journée, et pourtant, toujours pas de grâce!

Chaque jour que je suis béni – car avouons-le, ce n’est pas de ma propre initiative – assez pour passer à un autre jour, c’est un mauvais jour parce que je dois choisir si j’ai le «rêve américain» – me marier et avoir 2,5 enfants – va juste mener à une autre journée exaltante pour les racistes blancs qui tuent mon fils ou ma fille, me préparant pour le mauvais jour ultime, le jour où je dois enterrer mon enfant.

En ce moment cependant, je suis à la fois carrément et égoïstement certain que j’amènerai des enfants dans ce monde parce que je ne laisserai pas la haine dans le cœur de beaucoup m’empêcher de vivre une vie bien remplie.

Que je doive appliquer la logique «l’herbe est plus verte» à la menace constante qui pèse sur ma vie de femme noire est sadique, mais valable.

Toutes les filles noires n’ont pas la chance de devenir une femme noire, avec de l’air dans ses poumons et un autre jour pour mariner sur de lourdes questions.

Mais beaucoup d’entre nous, les filles noires, ne sont jamais arrivées à s’asseoir ici et à tomber dans une heureuse stupéfaction de ce que pourrait être la vie parce que la réalité est trop crue et que notre capacité à vivre comme des enfants innocents et joyeux est de courte durée.

Dans cet esprit, sachez que c’est ma mission à la fois d’éducatrice sexuelle engagée dans la décolonisation de la sexualité noire et de futur parent, de faire ma part pour élever des enfants heureux et entiers – ce qui est décidément beaucoup plus radical et bouleversant face au racisme qui continue. d’exister et de ravager la vie des familles noires, partout.

Kiarra Sylvester, MEd, est la fondatrice de Black Girl Book Collective et une éducatrice sexuelle en mission de décoloniser la sexualité des femmes noires. Grâce à son OSBL, elle peut lire et présenter la littérature queer noire aux filles noires dans l’espoir que lorsqu’elle n’a pas les mots pour les aider à se défendre, les paroles de Lorde, Walker, Butler et Angelou les guideront.