Balises NFC: ce qu’elles sont et sept utilisations originales que vous pouvez leur donner

Il y a quelques années, les téléphones portables avec NFC étaient relativement rares, mais aujourd’hui, il est normal que les modèles haut de gamme et la plupart des terminaux de milieu de gamme le montent. Cette technologie, en plus de nous permettre de payer avec le téléphone, sert également à profiter du Balises NFC.

Et quelles sont ces étiquettes? Quelques petits et simples « autocollants intelligents » qui nous permettent d’effectuer des actions rapidement. Dans ce texte, nous allons apprendre à mieux les connaître et, au passage, nous en verrons cas d’utilisation originaux cela peut nous aider à automatiser certaines choses.

Que sont les tags NFC

Les tags NFC sont des « appareils » vraiment très simples. Fondamentalement, ce sont des étiquettes (elles peuvent être blanches ou de différentes couleurs) avec un Puce NFC à l’intérieur. Cette puce peut être écrite et lue via le NFC de notre smartphone pour, avant tout, automatiser les actions rapidement et facilement. Par exemple, nous pouvons utiliser une balise NFC afin que lorsque le téléphone est rapproché, il devienne silencieux ou se connecte à un réseau WiFi spécifique.

Il existe plusieurs types de puces NFC, mais le plus souvent, ils sont NTAG ou ICODE, en particulier NTAG. Chaque puce a une certaine quantité de mémoire, qui est généralement mesurée en octets. Plus le nombre d’octets est élevé, plus vous pouvez stocker de données ou, plutôt, vous pouvez stocker des données plus lourdes, car stocker du texte brut n’est pas la même chose qu’un petit fichier.

Si on parle de mobiles, le plus normal est de trouver Puces NTAG210, NTAG213 et NTAG215. Les différences les plus importantes sont la mémoire disponible (48, 144 et 540 octets, respectivement), ce qui signifie qu’ils peuvent stocker plus de caractères. Plus il y a de mémoire, plus il y a de caractères et plus d’informations.

Par exemple, une puce NTAG213 peut stocker une URL de 132 caractères ou un texte de 130 caractères, tandis qu’une puce NTAG215 peut stocker URL de 492 caractères ou texte de 490 caractères. Ces étiquettes ont une résistance en lecture et en écriture de 100 000 cycles et conservent les données pendant 10 ans, comme le prévoit la norme ISO 14443-A.

Normalement, les balises NTAG sont compatibles avec tous les smartphones dotés de NFC, et c’est une nuance importante: il est inutile d’avoir un tag NFC si nous n’avons pas de mobile avec une puce NFC. C’est comme avoir une voiture sans clé. C’est pourquoi il est pratique de s’assurer que notre smartphone ou notre tablette est compatible avant d’acheter des tags NFC. D’autre part, il faut se rappeler que les tags NFC ne fonctionnent pas si nous les plaçons sur une surface métallique, à moins qu’ils ne soient fabriqués à de telles fins.

Sauf indication contraire, les tags NFC ne fonctionnent pas sur les surfaces métalliques

Lorsque nous achetons des tags NFC, nous les achetons vierges, c’est-à-dire sans information (même si parfois ils doivent être formatés). Pour les utiliser, nous devons télécharger une application dédiée qui nous permet de les écrire et de les lire. Il existe de nombreuses alternatives, mais la plus connue est NFC Tools, disponible sur iOS et Android et totalement gratuite. Il vous suffit de le télécharger, de rapprocher le téléphone du tag NFC et d’écrire l’action que vous souhaitez. L’application est très simple à utiliser.

Une fois que nous avons écrit le tag NFC, nous devons juste le laisser là où nous allons l’utiliser. Normalement, ils ont généralement un adhésif à l’arrière, nous pouvons donc le coller sur une table ou dans la voiture afin que, lorsque vous rapprochez le mobile, l’action soit exécutée rapidement.

Utilisations originales des tags NFC

Outils NFC.

Maintenant que nous savons ce que sont les tags NFC et ce dont nous avons besoin pour pouvoir en profiter, passons en revue quelques cas d’utilisation originaux. En ce sens, il convient de rappeler que les tags NFC ne sont pas à usage unique, mais ils peuvent être effacés. De cette façon, si nous avons une étiquette configurée pour faire telle ou telle chose et que nous voulons la réutiliser, nous pouvons simplement la supprimer et la réécrire.

Liens directs vers vos profils sociaux – Vous pouvez avoir une balise NFC qui ouvre l’URL de votre profil Instagram, TikTok ou Twitter afin que tout le monde puisse vous suivre rapidement.

– Vous pouvez avoir une balise NFC qui ouvre l’URL de votre profil Instagram, TikTok ou Twitter afin que tout le monde puisse vous suivre rapidement. Connexion automatique à un réseau WiFi : si vous ne voulez pas répéter votre mot de passe WiFi à toutes les personnes qui entrent dans la maison, vous pouvez mettre un tag NFC sur la porte du salon ou à proximité du routeur afin que vos amis puissent le scanner et se connecter automatiquement.

: si vous ne voulez pas répéter votre mot de passe WiFi à toutes les personnes qui entrent dans la maison, vous pouvez mettre un tag NFC sur la porte du salon ou à proximité du routeur afin que vos amis puissent le scanner et se connecter automatiquement. Vos playlists pour étudier toujours à portée de main : vous pouvez mettre un tag NFC sur votre bureau avec un lien vers la playlist Spotify que vous portez pour étudier afin que lorsque vous rapprochez le mobile, il soit activé automatiquement. Il est applicable à n’importe quel environnement.

: vous pouvez mettre un tag NFC sur votre bureau avec un lien vers la playlist Spotify que vous portez pour étudier afin que lorsque vous rapprochez le mobile, il soit activé automatiquement. Il est applicable à n’importe quel environnement. Chemin direct vers un site : vous pouvez définir l’emplacement de la maison d’un ami de sorte que lorsque vous effectuez un zoom avant sur votre mobile, Google Maps lance automatiquement la navigation.

: vous pouvez définir l’emplacement de la maison d’un ami de sorte que lorsque vous effectuez un zoom avant sur votre mobile, Google Maps lance automatiquement la navigation. Exécuter une automatisation Tasker : Si vous utilisez Tasker, vous pouvez configurer une balise NFC de sorte que lorsque vous rapprochez le mobile, il exécute la routine.

: Si vous utilisez Tasker, vous pouvez configurer une balise NFC de sorte que lorsque vous rapprochez le mobile, il exécute la routine. Activer le mode « ne pas déranger » : idéal pour aller dormir. En configurant cette action, le téléphone passera automatiquement en mode « Ne pas déranger » lorsqu’il passera sur l’étiquette.

: idéal pour aller dormir. En configurant cette action, le téléphone passera automatiquement en mode « Ne pas déranger » lorsqu’il passera sur l’étiquette. Allumer l’ordinateur: Si la version Pro des outils NFC et la fonction Wake-on LAN sont activées sur l’ordinateur, vous pouvez allumer le PC en plaçant le mobile sur l’étiquette.

Cartes NFC 215, NTAG215 Cartes rondes NFC Tag Carte NFC 215 réinscriptible compatible avec les appareils et téléphones portables TagMo et Amiibo et compatibles NFC (30)