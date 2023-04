Voici comment il l’a fait : les secrets de récupération de Jeremy Renner

Hollywood

La star de Hawkeye s’est battue pour sa vie après un grave accident qu’il a eu chez lui en janvier de cette année.

© IMDbJérémy Renner.

Jérémy Rennerconnu pour son rôle de oeil de faucon, a eu un grave accident plus tôt cette année avec une machine à neige. L’acteur a subi un grave traumatisme à la poitrine et s’est retrouvé avec 30 os cassés dans le corps, dont une jambe compromise. Malgré cela, seulement trois mois après l’accident, Renner il était déjà debout et a assisté à la première de la série Rennervations produit par Disney+.

L’entraîneur personnel de Jérémy Renner, Christopher Vincentje parle avec Personnes sur la rééducation physique de l’acteur après son accident en janvier avec la machine à neige. Vincent est un chiropraticien du sport qui travaille avec Renner depuis 2011 et l’a accompagné dans son processus de rétablissement.

« C’est une personne extrêmement unique et rare. J’ai travaillé avec des centaines et des milliers d’athlètes, de célébrités, de gens ordinaires, et c’est vraiment une personnalité déterminée. »a dit Christophe Vincent. De plus, il a fait remarquer qu’après cette reprise, « plus fort » qu’avant.

la douleur de Jérémy Renner il était intense après l’accident et a même affecté son sommeil. Pour cette raison, l’entraîneur personnel de Renner Il a souligné que la méditation était la clé pour pouvoir les surmonter. Sa formation comprenait un vélo stationnaire et un tapis roulant conçu par la NASA qui lui permettait de changer le poids sur ses jambes au besoin.

+Qu’est-ce que Rennervations et combien de temps dure-t-il

Composé de trois épisodes, Rennervations (Projet Renner) nous montre à Jérémy Renner alors que vous collaborez avec des constructeurs qualifiés pour acheter de gros véhicules gouvernementaux à la retraite et les transformer en « de superbes créations » qui seront utilisés pour aider les enfants de différentes communautés à travers le monde.

