Oscars 2022: Will Smith a frappé Chris Rock en direct et c’est la raison possible

Les Oscars 2022 ont déjà le moment le plus controversé de la soirée : Will Smith a frappé Chris Rock devant la caméra. Mais quelle était la vraie raison ? On vous dit !

© GettyWill Smith a frappé Chris Rock

Les Prix ​​Oscar 2022 ne semble pas être très différent des autres. En effet, en plus du tapis rouge typique et de la cérémonie de remise des prix, ils ont également laissé une certaine controverse lors de la cérémonie de remise des prix. Parmi eux se trouve le moment tendu que Will Smith et Chris Rock ont ​​vécu en direct et qui aurait dérangé le reste des personnes présentes au Dolby Theatre de Los Angeles.

Chris Rock était sur scène en présentant la liste restreinte du meilleur documentaire (remporté par L’été de l’âme), mais avant de dire le nom du gagnant, il a commencé à faire des blagues. C’est que, comme chaque présentateur, il a lui-même parlé des stars qui étaient présentes et, sans s’y attendre, il a fait une blague qui a exaspéré Will-Smith.

Rock a mentionné que Jada Pinkett Smith, la femme de Will, avait attiré l’attention avec son apparence chauve. Pourtant, cela ne semble pas avoir plu à l’acteur puisque Jada a plus d’une fois parlé ouvertement de son problème d’alopécie.. Cette condition provoque la chute des cheveux sur n’importe quelle partie du corps. C’est pourquoi le protagoniste de roi richard a réagi de manière inattendue, est monté sur scène et a frappé Chris.

Puis, après avoir regagné son siège, il a crié : «Enlève le nom de ma femme de ta bouche”. Sans aucun doute, un moment tendu qui a laissé tout le monde choqué. Bien sûr, il convient de noter que parmi les commentaires générés par cette réunion en direct, il y a une théorie qui indique qu’il s’agissait de quelque chose de prédéterminé. Bien que, pour dire la vérité, de la façon dont le coup a été entendu et de la façon dont la cérémonie s’est poursuivie par la suite, tout indique que c’était quelque chose de complètement inattendu pour l’Académie.

De plus, selon certains commentaires qui viennent de faire surface, Smith s’est disputé avec son publiciste après cette situation. Bien sûr, il convient de noter que cela n’est complètement confirmé par aucun des protagonistes de l’événement, mais il semble que tout ait changé pour la nuit des Oscars.

