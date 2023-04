Jake Gyllenhaal a raconté son expérience inhabituelle sur le tournage du dernier film de Guy Ritchie

in

Cinéma

Jake Gyllenhaal n’a pas hésité à féliciter Guy Ritchie pour ses méthodes peu orthodoxes lors du tournage du film de guerre The Covenant. Qu’a dit l’acteur ?

©GettyJake Gyllenhaal

L’accord Il se déroule pendant la guerre en Afghanistan et Jake Gyllenhaal Il incarne le sergent de l’armée américaine John Kinley. Après que le sous-officier ait été blessé dans une embuscade par des combattants talibans, l’interprète de l’armée américaine Ahmed cache le sergent dans les montagnes. Kinley est secouru et retourne aux États-Unis, mais il apprend bientôt qu’Ahmed est en fuite des talibans et décide de retourner dans la zone de guerre pour sauver son ami.

le dernier film de Guy Ritchie C’est un spectacle de guerre et avait une particularité. Le cinéaste a demandé Jake Gyllenhaal qu’il n’a pas mémorisé les lignes de ses scènes, en fait, le scénario en question était la moitié de ce que sont habituellement les livres des grandes productions hollywoodiennes, c’est pourquoi il a puissamment attiré l’attention de l’interprète de Secret dans la montagne.

L’incroyable expérience de Jake Gyllenhaal avec Guy Ritchie

« Ce que j’aime dans mon travail, c’est que vous travaillez avec tant d’esprits différents. Particulièrement les personnes qui sont en charge, elles sont toutes différentes. Avec Guy, c’était différent de tout ce que j’ai jamais fait. Il m’a dit : ne mémorise aucune de tes répliques. Le scénario faisait 50 pages. Ce n’était pas un script entièrement écrit. Les scripts font généralement 110 pages. J’étais comme, ‘qu’est-ce que c’est?’ quand il l’a envoyé pour la première fois. »raconte l’acteur Les plus chauds.

Il a ensuite expliqué : « Il m’a demandé que quand je vais sur le plateau, on travaille le jour même et qu’on filme le mien. Ce fut l’une des expériences créatives les plus inspirantes que j’aie jamais eues, car elle appelait à un abandon total. Laisse aller. Entrez, découvrez-le, découvrez-le ensemble. J’adore »fait remarquer Jake Gyllenhaal de cette expérience professionnelle très différente de ce qu’il avait fait dans l’industrie cinématographique hollywoodienne.

L’utilisation d’un scénario limité peut être une décision risquée pour une grande production cinématographique. Il reste à voir si les méthodes inhabituelles de Guy Ritchie ils reussissent. Cependant, l’éloge de Jake Gyllenhaal ainsi que la bande-annonce riche en émotions et pleine d’action de L’accord ils devraient minimiser les craintes du public. Le film sortira en salles prochainement le 21 avril.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?