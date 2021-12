Drew Barrymore n’attend pas la nouvelle année pour prendre ses résolutions.

Mardi, l’acteur a posté sur Instagram une photo d’une balance avec une note jaune au-dessus de l’écran numérique.

« Dites-vous quelque chose de gentil », disait la note.

Dans la légende, la star hollywoodienne a parlé franchement des soins personnels et de son point de vue sur l’image corporelle.

« Le point de bien-être pour moi est le mental », a commencé Barrymore. « Je suis épuisé par le travail. Je me fiche de ce que dit le chiffre ! Mais je me sens gonflé à force de manger comme de la merde. Je dors trop peu. Je travaille tellement. J’ai une semaine de congé et j’ai l’intention de gratter ces bernacles ! J’ai besoin un redémarrage à refaire. Et peu importe mon numéro. «

La maman de deux enfants de 46 ans a poursuivi : « Je voulais commencer à montrer mon début de semaine, à me montrer de quoi j’étais capable, si j’avais une semaine pour pratiquer réellement ce terme » soins personnels « et je pense c’est une charge, parce que la plupart du temps, nous n’avons pas le temps de le faire ! Eh bien, j’ai en fait le temps en ce moment ! Donc je suis intéressé par #whataweekcando. «

Barrymore, qui coparent les filles Olive, 9 ans, et Frankie, 7 ans, avec son ex-mari, l’acteur Will Kopelman, a suggéré qu’elle n’était « pas » parentale cette semaine et a reconnu qu’il pourrait être difficile d’essayer de maintenir ses objectifs dans les semaines à venir.

« Maintenant, je sais qu’une fois que je reviendrai à l’équilibre travail-vie personnelle des enfants, je ne pourrai probablement pas vivre aussi sainement », a-t-elle déclaré. « Mais c’est génial d’y aller fort cette semaine pour voir ce que je peux me gratter. »

Barrymore a déclaré que manger sainement, méditer, marcher et rester équilibré, « ce qui est juste difficile à faire au milieu de la vraie vie », font également partie de son plan.

« Ce sera un voyage amusant de voir comment je peux totalement prendre soin de moi et donner la priorité au bien-être », a déclaré Barrymore. « Ce qui n’est tout simplement pas une option la plupart du temps. C’est pourquoi je suppose qu’ils appellent cela l’équilibre. »

À la fin de sa légende, l’animatrice de « The Drew Barrymore Show » s’est engagée à inventer une nouvelle façon de peser, écrite en majuscules.

Ce n’est pas la première fois que l’animateur de talk-show est franc sur l’image corporelle.

«Il y a eu des moments où je me suis tenu dans mon placard et j’ai juste pleuré. Je détestais m’habiller. Je ne me sentais pas bien ! Il m’en faut tellement pour avoir l’air décent. Je dois manger juste et me défoncer le cul ! » Barrymore révélé dans une publication Instagram vulnérable en 2020.

À l’époque, Barrymore a exhorté ses abonnés à ne pas se comparer aux femmes qu’ils voient dans les magazines et sur les tapis rouges, ou à se laisser berner par des personnes minces après avoir eu un bébé.

« Si j’avais l’air décent dans tout ce que j’ai fait depuis que j’ai mes deux enfants, je me suis frayé un chemin là-bas », a-t-elle écrit. « Vous pouvez également! »

