Samsung Galaxy S21: Enfin – Exynos tue Snapdragon

Pour le prochain Samsung Galaxy S21, qui doit être présenté en janvier 2021, le fabricant de ce pays devrait s’appuyer sur l’Exynos 2100 interne comme moteur. Et c’est peut-être même le meilleur choix que le Qualcomm Snapdragon 875, que Samsung installe probablement dans des régions comme les États-Unis.

Comme le rapporte GSMArena, l’Exynos 2100 devrait battre le Snapdragon 875 de beaucoup dans le test de référence. Des résultats correspondants, qui peuvent probablement être attribués au Galaxy S21, sont apparus dans la base de données GeekBench. En conséquence, le processeur de Samsung a obtenu un score multicœur de 4000 dans la référence, tandis que le concurrent n’a obtenu que 3319 points. Ce serait un changement de tendance très positif pour tous les fans de Samsung. En 2020, la meilleure puce de la série Exynos sera clairement vaincue par son homologue Qualcomm.

Galaxy S21: plus de puissance en détail

La puce Samsung pourrait-elle vraiment être plus rapide? À première vue, le Snapdragon 875 et l’Exynos 2100 sont très identiques. Au moins en ce qui concerne l’architecture de la CPU. Mais le cœur principal du processeur de Samsung, un Cortex X1 d’ARM, est censé cadencer à 2,91 GHz selon les tests de référence, alors que le chipset de Qualcomm n’atteint probablement « que » 2,84 GHz.

Mais les cœurs restants de l’Exynos 2100 surpassent apparemment le Snapdragon 875. Les trois cœurs Cortex-A78 avec le processeur de Samsung atteignent 2,81 GHz contre 2,42 GHz avec le Snapdragon. Le Cortex-A55 fonctionne également mieux avec le chipset maison: 2,21 GHz pour l’Exynos contre 1,8 GHz pour la puce Qualcomm.

Le résultat n’est pas encore officiel

En général, cependant, les tests de référence préliminaires doivent être traités avec prudence. Les premières fuites concernant l’Exynos 2100 n’ont pas éclairé le processeur de Samsung en septembre. La plupart du temps, les conditions réelles de tels tests ne sont jamais apparentes, ni si un logiciel non optimisé a été utilisé, ce qui compromet réellement les performances. En outre, il est toujours possible que les résultats de référence soient faux.

Beaucoup d’entre vous aimeraient certainement les hautes performances de l’Exynos 2100 – et que la puce soit plus économe en énergie que le Snapdragon 875 en même temps. Plus récemment, les utilisateurs européens du Galaxy S20 ont été plus que déçus, car la puce Exynos installée dans ce pays est plus lente que le Snapdragon 865 et nécessite également plus d’énergie. La meilleure puce Qualcomm se trouve dans les S20 et Note 20 pour les régions de Chine, de Corée du Sud et des États-Unis.

Si l’Exynos 2100 était vraiment plus performant que le Snapdragon 875 à la fin, il reste à espérer que Samsung ne prendra pas une autre décision pour le Galaxy S21 qui donnera à certains pays un modèle relativement beaucoup plus lent avec une autonomie de batterie plus courte que d’autres régions. Nous en saurons peut-être plus d’ici janvier.

