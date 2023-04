Geneviève O’Reilly taquine les choix difficiles à venir pour Mon Mothma à Andor Saison 2

Geneviève O’Reillyl’actrice qui interprète Mon Mothma dans le Guerres des étoiles série dérivée Andor, a taquiné que le personnage devra faire face à des choix et des sacrifices encore plus difficiles lors de la deuxième saison à venir de la série. S’adressant à Screen Rant après le panel Lucasfilm Showcase à Star Wars Celebration, O’Reilly a expliqué comment la première saison de Andor établi qui est Mon Mothma et les sacrifices qu’elle a faits. Cependant, elle a laissé entendre qu’il y aura des décisions encore plus difficiles pour le leader rebelle lors de la deuxième saison de l’émission.





O’Reilly a également fait l’éloge de l’écriture de l’émission, déclarant que dans la structure de la première saison, le public comprend clairement la personnalité de Mon Mothma, son combat et l’idée de ses sacrifices. La deuxième saison devrait approfondir encore plus le personnage de Mon Mothma, en explorant où elle trace la ligne, comment ses idéaux affectent ses choix et quel est le coût de ces choix. Le personnage devra naviguer dans l’Empire non seulement au travail mais aussi à la maison, ce qui aura des coûts émotionnels et physiques.

« Bonne question; question sournoise. J’adore ça, dans l’écriture de Tony et dans la structure de la saison 1, j’ai l’impression que nous savons qui elle est. Nous savons quel est son combat, et nous avons en quelque sorte une idée d’où est son sacrifice. Nous nous penchons vraiment là-dessus dans la saison 2. Où est-ce que ça franchit une ligne ? Où est-ce que ça devient moche ? Où est-ce que ça devient coûteux, à la fois émotionnellement et physiquement ? Dans la saison 2, Tony creuse vraiment [into] quel est le prix de ses choix. Ce qu’il en coûte, pour elle en particulier avec ses idéaux, de devoir naviguer dans l’Empire non seulement au travail mais aussi à la maison. » a déclaré O’Reilly.

Mon Mothma a été une figure importante dans le Guerres des étoiles univers depuis ses débuts dans Le retour du Jedi. Elle a également été présentée dans la trilogie préquelle et la série animée Rebelles de la guerre des étoiles. Andor se déroule cinq ans avant les événements de Rogue One et suit un ensemble de personnages formant l’Alliance Rebelle en opposition à l’Empire Galactique. La série met en vedette Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor, un voleur qui devient un révolutionnaire et finit par rejoindre la rébellion.





Fenêtre de sortie d’Andor Saison 2 et détails de l’intrigue révélés

La deuxième saison très attendue de Andor devrait revenir sur Disney + pour sa deuxième (et dernière) saison à l’été 2024, selon le créateur de l’émission, Tony Gilroy. L’annonce a été faite lors de l’événement Star Wars Celebration en 2023, où les fans ont eu droit aux premières images de la saison 2 d’Andor. Gilroy a également révélé que connaître la fin de l’émission avait aidé à la créativité et à la livraison de l’histoire, ce qui en faisait une expérience émotionnellement satisfaisante. conclusion de la série.

« Si vous connaissez votre fin, cela aide vraiment. Nous savons exactement où nous allons. Vous savez ce que vous devez livrer émotionnellement et ce que l’histoire doit faire. C’est une décision de survie, mais c’est bon pour nous sur le plan créatif.

Andor La saison 2 promet d’emmener les téléspectateurs dans un voyage à travers les quatre années qui ont précédé les événements de Un voyoupermettant de mieux comprendre les événements qui ont façonné Guerres des étoiles univers. La saison à venir plongera dans la trame de fond des personnages, révélant leurs motivations et leurs relations. Beaucoup espèrent le retour du personnage d’Alan Tudyk, K-2SO, qui devait initialement apparaître dans la première saison. Reste à savoir si K-2SO fera une apparition dans Andor Saison 2, mais les fans sont ravis de voir ce qui attend leurs personnages préférés dans la saison à venir.