Voici à quoi ressemble Joaquin Phoenix, méconnaissable, pour son prochain film d’horreur

Boul. Déception. est le prochain grand projet de Joaquin phénix après le succès de Joker, classé l’un des meilleurs films de super-héros et un rôle qui l’a conduit à remporter son premier Oscar du meilleur acteur en 2019. Pour le nouveau film d’horreur Il a dû subir un nouveau changement physique et nous avons déjà divulgué des photos de son apparence. Méconnaissable !

Le premier titre du film était Beau a peur, mais ensuite il a été changé par son directeur, Ari aster, qui a été reconnu ces derniers temps par deux des grands longs métrages du genre : Héréditaire Oui Milieu. Le cinéaste reviendra en tant que scénariste et producteur, comptant désormais avec Joaquin dans ses rangs pour le rôle principal.

De quoi parlera le boulevard Déception ? Bien qu’il n’y ait pas de synopsis confirmé par la production, il a été rapporté dans un premier temps qu’il tournait autour de un homme qui entretient une relation tendue avec sa mère, du fait qu’il n’a jamais connu son vrai père. Selon DiscuterFilm, Aster « présentera un récit intime de la vie de l’un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps ».







Bien que les deux premiers films aient divisé le public et la critique, il ne fait aucun doute que les deux ont fait l’objet de discussions, et bien qu’ils aient eu des interprètes importants tels que Toni Collette et Florence Pugh, on peut dire que Boul. Déception. est celui qui attend le plus de Phénix. Récemment quelques photos de l’acteur dans lequel il apparaît avec un aspect totalement différent de celui que nous connaissions de lui. Voir!

Pour le moment, le film n’a pas de date de sortie officielle, car ils sont actuellement en tournage, ce qui a été touché par la pandémie de coronavirus. Pendant, Joaquin phénix vous anticipez déjà, vous avez donc confirmé votre place dans Musette, un biopic sur Napoléon Bonaparte pour 20th Century Studios, réalisé par Ridley Scott.