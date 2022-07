Le fils de Ronan Keating entre dans la villa Love Island

Son père – vous savez, l’ancien chanteur de Boyzone – a depuis répondu aux nouvelles sur les réseaux sociaux et on peut dire qu’il est excité.

Alors que la foule l’acclamait, il a poursuivi: « Donc, si vous n’êtes pas allé sur les réseaux sociaux au cours de la dernière heure et demie / deux heures, vous ne saurez pas que mon garçon Jack va dans L’île de l’amour. »

Il a ensuite plaisanté: « Maintenant, je ne veux pas que vous quittiez tous le concert maintenant pour rentrer chez vous et le regarder, n’est-ce pas? Attendez jusqu’à la fin et ensuite vous pourrez le regarder sur ITV Player. »

Et bien qu’il soit « très excité » pour son fils, Ronan a admis qu’il « se foutait », étant donné les ennuis que les candidats ont tendance à se mettre dans l’émission à succès d’ITV.

Mais le chanteur a toute confiance en Jack, ajoutant : « Je suis très excité pour lui, il va être incroyable, c’est un amour, il a le plus grand cœur du monde.

« Je suis tellement fier de lui et il s’en va, c’est son aventure. Tout tourne autour de lui et je vais juste m’asseoir et regarder L’île de l’amour. »