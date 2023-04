Le duo emblématique de la musique électronique, Underworld, a présenté un nouveau single : LISTEN TO IT

Musique

Underworld est sur la scène de la musique électronique depuis des années et ils ont maintenant présenté leur nouveau single, qui est la première œuvre du duo depuis 2019. Écoutez-le !

©GettyKarl Hyde sur scène

Monde souterrain est le duo historique composé de Karl Hyde et Rick Smith qui a acquis une popularité incroyable sur la scène de la musique électronique grâce aux succès de la bande originale du film trainspotting comme Né Slippy Nuxx et Sombre et long (Train sombre) bien que l’on puisse également citer d’autres moments forts de la carrière de ces producteurs et DJ tels que Deux mois de congé et cow-girl.

Le duo a un long chemin parcouru depuis les années 80 avec leur premier album Sous le radar et des points forts comme Beaucoup de poisson et Cent jours de repos. Le style dynamique et vivant de Monde souterrain en a fait l’un des groupes préférés des fans de musique électronique qui accompagnent le duo dans chacune des performances live qu’ils ont, à la fois par eux-mêmes et dans des festivals massifs.

Quoi de neuf sur Underworld

Monde souterrain a su capitaliser sur sa popularité sur la scène électronique pour devenir une référence incontournable dans ce genre qui au fil du temps, et grâce à des groupes comme Frères chimiques, Kraftwerk et le même duo, obtient de plus en plus d’acceptation parmi les amateurs de ces rythmes qui au début n’avaient pas le même nombre de fans qu’aujourd’hui où il y a des festivals comme champs de crème et demainland qui réunissent les meilleurs exposants des plateaux devant des foules de monde.

Ce duo a partagé l’affiche avec plus d’une personnalité de renom tout au long de leur longue carrière. Nous pouvons nommer Tiësto, Mark Knight & D. Ramirez, Brian Eno, Iggy Pop et contraste élevé. Monde souterrain est considéré par beaucoup comme l’un des groupes fondamentaux de la musique électronique et Né glissant est un hymne inversé, remixé et mixé de mille manières différentes.

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que Monde souterrain sort un nouveau single Et la Couleur Rougesa première chanson au cours des quatre dernières années après avoir présenté l’album en 2019 dérive. Le morceau est déjà disponible dans différents formats numériques mais il n’y a toujours pas de nouvelles s’il s’agit de la première coupe promotionnelle de ce qui serait le onzième album du duo emblématique de musique électronique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?