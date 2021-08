Outer Banks : le bandana de John B est-il le linceul manquant ? La théorie expliquée

in







Une théorie virale suggère que le bandana de John B pourrait être le vêtement que Limbrey recherchait dans Outer Banks saison 2.

Ainsi que sur la lutte en cours pour l’or Royal Merchant, Banques extérieures la saison 2 nous a fait découvrir un autre trésor que Danemark Tanny a réussi à sauver du naufrage : La Croix de Saint-Domingue.

Dans la saison 2, Pope rencontre Carla Limbrey, une ancienne partenaire commerciale de Ward Cameron, qui est à la recherche d’un ancien artefact sacré contenu dans la croix. Selon le journal de Tanny, la croix contient un vêtement qui est censé « guérir les malades de toute maladie » s’ils le touchent.

En fin de compte, Limbrey ne parvient pas à localiser le linceul mais dans le dernier épisode de la saison, il est révélé que le père de John B (qui est vivant, soit dit en passant !) sait exactement où il se trouve.

Le mystère va maintenant se dérouler dans la saison 3, mais quelques jours après avoir regardé la saison 2, les fans ont proposé une théorie qui vous fera haleter. Le bandana de John B, celui qu’il porte autour du cou et qui appartenait à son père, pourrait-il être le véritable vêtement sacré ?

D’où John B a-t-il obtenu son bandana ?

Publié sur Reddit par u/Sri-Lankan-Lad, la théorie suggère que le linceul, c’est-à-dire le vêtement que Limbrey recherchait, a déjà été trouvé – et est déjà en possession de John B.

La théorie se lit comme suit: «Alors … cette finale était sauvage. Quoi qu’il en soit, Big John est en quelque sorte vivant et a proposé d’aider le fou Limery [sic] Dame trouve le linceul. Ma théorie est qu’il est DÉJÀ l’a trouvé et l’a donné à John B.

Maintenant, rappelez-vous quand John B a été mordu par un crocodile et a noué sa cravate autour de sa jambe. J’ai l’impression que la cravate faisait partie du linceul car si la légende est vraie, sa jambe a vraiment été guérie car après un certain temps, il pouvait courir, marcher et même sauter par-dessus les murs. Qu’en pensez-vous tous ? »

Intéressant, non ?! La théorie est également devenue virale sur TikTok, avec plus de 1,4 million de vues sur l’une des vidéos.

D’où John B a-t-il obtenu son bandana ? Image : Netflix

La théorie explique certainement pourquoi John B a réussi à survivre à toutes ces situations dangereuses, comme presque se noyer au milieu de l’océan après que son bateau a chaviré, est tombé de la tour et s’est fait mordre par un alligator. Sarah l’a également touché, ce qui pourrait expliquer comment elle a finalement survécu à sa blessure par balle.

Mais même si cela a certainement beaucoup de sens (Big John cache un autre artefact important à la vue de tous en le donnant à son fils adolescent ? C’est Tout à fait quelque chose qu’il ferait), certaines personnes ont déjà signalé quelques incohérences avec la théorie.

Si le bandana a été le linceul, alors le shérif Peterkin ne serait pas mort car John B a utilisé le bandana directement pour tenter d’arrêter le saignement après avoir été abattu par Rafe.

Reste à savoir si le linceul est le bandana de John B (ou peut-être même juste une partie de celui-ci). A la fin de la saison 2, Big John a révélé à Limbrey qu’il sait exactement où il se trouve. C’est peut-être ainsi que Big John a réussi à survivre à son expérience de mort imminente ? Peut-être que la personne qui l’a sauvé en est en possession ?

Honnêtement, lancez la saison 3… J’ai besoin de réponses dès que possible.

