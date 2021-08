Carrie et Big se remettent ensemble ! Sarah Jessica Parker et Chris Noth se réunissent pour un renouveau

Nous savons depuis une minute que Chris Noth revenait pour reprendre son personnage de Mr. Big (alias John James Preston) dans la nouvelle série de suites « Sex and the City » pour HBO Max, « And Just Like That… » Mais maintenant, nous avons la preuve photographique !

Non seulement cela, il a été aperçu avec Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), toujours aussi chic et sophistiquée, alors qu’elles filment la série.

Il suffit de regarder ces images étonnantes, qui semblent montrer les acteurs vérifiant leurs répliques avant que les caméras ne tournent lundi :

Sarah Jessica Parker et Chris Noth sur le tournage de « And Just Like That… » à New York lundi. Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images

Big porte son costume sombre trois pièces habituel, mais bien sûr, Carrie est superbe dans une longue jupe fluide blanche (et à pois noirs), un chapeau à plumes et des chaussures à tomber par terre.

Oui, l’ancienne dynamique de la paire semble totalement en jeu ici. James Devaney / GC Images

Le couple sera rejoint dans la série, qui se concentrera sur la vie des femmes « Sex » maintenant qu’elles ont la cinquantaine, par Cynthia Nixon et Kristin Davis (bien que Kim Cattrall ne devrait pas apparaître). Une première photo des dames de l’émission a été publiée en juillet et a suscité de nombreux mèmes sur Internet.

Parker, en solo, montre sa tenue incroyable. Et ces chaussures ! Raymond Hall / GC Images

Mais c’est notre premier vrai regard sur Big et Carrie ensemble, encore une fois. La dernière fois que nous avons entendu parler de ces deux-là, ils s’étaient mariés et faisaient face aux défis et aux changements qui en découlent.

Chris Noth et Sarah Jessica Parker dans « Sex and the City » en 1999. Paramount Pictures / Getty Images

« Je suis ravi de travailler à nouveau avec Chris sur » Et juste comme ça… « », a déclaré le producteur exécutif Michael Patrick King dans un communiqué de presse en mai. « Comment pourrions-nous jamais faire un nouveau chapitre de l’histoire de ‘Sex and the City’ sans notre Mr. Big ? »

